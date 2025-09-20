Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

साय कैबिनेट मंत्रियों के जिलों के प्रभार में बड़ा बदलाव, लिस्ट में डिप्टी सीएम विजय शर्मा समेत 6 नाम, देखें सूची

CG Cabinet Minister: साय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब सरकार ने नए मंत्रियों को ​जिले के प्रभार की जिम्मेदारी सौंप है। साथ ही उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के प्रभाव में बदलाव किया है..

रायपुर

Chandu Nirmalkar

Sep 20, 2025

Chhattisgarh cabinet minister
साय कैबिनेट मंत्रियों के जिलों के प्रभार में बड़ा बदलाव ( Photo - Patrika )

CG Cabinet Minister: मंत्रिमंडल विस्तार के बाद साय सरकार ने मंत्रियों के जिले के प्रभार में बदलाव किया है। तीन नए मंत्रियों को भी जिले के प्रभार सौंपे गए हैं। साथ ही डिप्टी डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रभार में बदलाव किया है। ( CG Cabinet Minister ) बता दें कि साय सरकार ने समीक्षा के बाद नए मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपने के बाद कुछ मंत्रियों के प्रभार में बदलाव किया है।

CG Cabinet Minister: देखें किसे कहां की जिम्मेदारी मिली

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी सूची के अनुसार डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री विजय शर्मा को दुर्ग, बालोद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और बस्तर जिले का प्रभार सौंपा गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को बलरामपुर-रामानुजगंज, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को राजनांदगांव, मंत्री गुरु खुशवंत साहेब को सक्ती, मंत्री राजेश अग्रवाल को गौरेला पेण्ड्रा-मरवाही जिले का प्रभार सौंपा गया है।

राजनीतिक हलचल तेज

मंत्रियों के प्रभार में बदलाव से राजनीति हलचल तेज हो गई। दरअसल उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को एक साथ चार जिलों का प्रभार मिलने से उनकी बढ़ती लोकप्रियता के संकेत है। सरकार ने समीक्षा के बाद मंत्री विजय शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं नए मंत्रियों को जिला प्रभार सौंपने को संगठनात्मक संतुलन साधने की कोशिश माना जा रहा है।

Updated on:

20 Sept 2025 02:50 pm

Published on:

20 Sept 2025 02:48 pm

