साय कैबिनेट मंत्रियों के जिलों के प्रभार में बड़ा बदलाव, लिस्ट में डिप्टी सीएम विजय शर्मा समेत 6 नाम, देखें सूची

CG Cabinet Minister: मंत्रिमंडल विस्तार के बाद साय सरकार ने मंत्रियों के जिले के प्रभार में बदलाव किया है। तीन नए मंत्रियों को भी जिले के प्रभार सौंपे गए हैं। साथ ही डिप्टी डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रभार में बदलाव किया है। ( CG Cabinet Minister ) बता दें कि साय सरकार ने समीक्षा के बाद नए मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपने के बाद कुछ मंत्रियों के प्रभार में बदलाव किया है।