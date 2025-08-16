CG Cabinet Minister: मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री साय का बड़ा बयान, कहा- खत्म होने वाला है सस्पेंस

CG Cabinet Minister: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ा बयान दिया है। मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। ( CG News ) मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनके विदेश दौरे से पहले ही नए मंत्रियों के नामों का ऐलान हो जाएगा।
मुख्यमंत्री साय का बयान सामने आने से प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई। किसे मौका मिलेगा इसे लेकर फिर से गहमागहमी है। सीएम साय ने संकेत दिए हैं कि पुराने मंत्रियों की कुर्सी सुरक्षित है। अब सवाल उठता है कि किसे साय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा। फिलहाल इसे लेकर नेताओं के दिलों की धड़कन तेज हो गई है।
बता दें, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 22 अगस्त से पहले विदेश दौरे पर जा रहे हैं, इसके पहले तीन नए मंत्रियों के नामों को ऐलान होने की संभावना है। खबरों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी हाईकमान ने मंजूरी दे दी है। इस बीच सीएम साय के बयान से स्पष्ट हो रहा है कि 21 अगस्त से पहले नामों पर से सस्पेंस खत्म हो जाएगा।
अमर अग्रवाल बिलासपुर से विधायक- भाजपा के वरिष्ठ नेता है। रमन सरकार में लंबे समय तक विभिन्न विभागों के मंत्री भी रहे।
किरण देव जगदलपुर से विधायक - प्रदेश भाजपा अध्यक्ष है। भाजपा ने नए विधायकों का मंत्री बनाया है, इसलिए चर्चा ।
गजेंद्र यादव दुर्ग शहर से विधायक - आरएसएस की पृष्ठभूमि से है। इसलिए उनके नाम पर ज्यादा चर्चा।
पुरंदर मिश्रा रायपुर उत्तर से विधायक - रायपुर शहर से एक भी मंत्री नहीं। वरिष्ठ नेताओं में अच्छी पकड़ है।
राजेश मूणत रायपुर पश्चिम से विधायक - रमन सरकार में 15 साल तक मंत्री। बड़े विभागों का जिम्मा संभाल चुके हैं।
सुनील सोनी रायपुर दक्षिण से विधायक- सासंद बृजमोहन अग्रवाल उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं।