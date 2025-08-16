CG Cabinet Minister: मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री साय का बड़ा बयान, कहा- खत्म होने वाला है सस्पेंस

बता दें, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 22 अगस्त से पहले विदेश दौरे पर जा रहे हैं, इसके पहले तीन नए मंत्रियों के नामों को ऐलान होने की संभावना है। खबरों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी हाईकमान ने मंजूरी दे दी है। इस बीच सीएम साय के बयान से स्पष्ट हो रहा है कि 21 अगस्त से पहले नामों पर से सस्पेंस खत्म हो जाएगा।