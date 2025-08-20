CG Cabinet Minister: मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा.. CM साय ने दी बधाई, देखें किसे कौन सा विभाग मिला

CG Cabinet Minister: छत्तीसगढ़ में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। तीन नए मंत्रियों विधायक राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहेब और गजेंद्र यादव को राज्यपाल रमेन डेका ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ( CG News) शपथ ग्रहण समारोह के बाद तीनों नए मंत्रियों को विभागीय जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया में इसकी जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा- सुस्पष्ट कार्य विभाजन एवं दायित्व के साथ मेरे कैबिनेट के सहयोगीगण नई ऊर्जा के साथ छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने तैयार हैं। सभी मंत्रीगण प्रदेश की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने, हमारे संकल्पों की सिद्धि कर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी के विकसित भारत के सपने को साकार करने, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में अपना योगदान देने समूची प्रतिबद्धता के साथ तैयार हैं। मंगलकामनाएं।
शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक, भाजपा कार्यकर्ता और अन्य जनप्रतिनिधियों ने नए मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। वहीं नए मंत्रियों के समर्थकों ने आतिशबाजी की, जिंदाबाद के नारे लगाए।
विधायक गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग विधि एवं विधायी कार्य, विधायक गुरु खुशवंत साहेब को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास और विधायक
राजेश अग्रवाल को पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य मंत्री बनाए गए हैं।