बड़े बदलाव की तैयारी में कांग्रेस, जिला अध्यक्ष बदलने की प्रक्रिया शुरू, पर्यवेक्षकों की हुई नियुक्ति

CG Congress: छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए नए सिरे से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसे लेकर अब काम तेज हो गया है। इस फेरदबल से नए चेहरों को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ( CG Congress ) बता दें कि छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रदेशों में भी फेरबदल की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है।