रायपुर

बड़े बदलाव की तैयारी में कांग्रेस, जिला अध्यक्ष बदलने की प्रक्रिया शुरू, पर्यवेक्षकों की हुई नियुक्ति

CG Congress: छत्तीसगढ़ कांग्रेस सभी जिला अध्यक्षों को बदलने जा रही है। इसे लेकर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। जल्द ही रायशुमारी के बाद अध्यक्षों के नामों की घोषणा हो जाएगी..

रायपुर

Chandu Nirmalkar

Sep 24, 2025

chhattisgarh congress
फाइल फोटो पत्रिका

CG Congress: छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए नए सिरे से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसे लेकर अब काम तेज हो गया है। इस फेरदबल से नए चेहरों को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ( CG Congress ) बता दें कि छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रदेशों में भी फेरबदल की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है।

CG Congress: जिला अध्यक्ष बदलने की प्रक्रिया शुरू

कांग्रेस ने अपने संगठन सृजन अभियान को आगे बढ़ाते हुए अब छत्तीसगढ़, तेलंगाना में जिला अध्यक्षों के बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत जिला अध्यक्षों के चयन के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। यह पर्यवेक्षक प्रदेशों में जाकर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर अपने सुझाव और सिफारिश आलाकमान को सौंपेंगे।

संगठन की कसौटी पर खरा उतरना होगा

बताया जाता है कि प्रदेश में जिन जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी, उन्हें भी अब संगठन की कसौटी पर खरा उतरना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति से संगठन सृजन अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्षों के चयन के लिए एआईसीसी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है।

इन्हें मिली नई जिम्मेदारी

छत्तीसगढ़ के लिए सप्तगिरि उलाका, अजय कुमार लल्लू, सुबोध कांत सहाय, उमंग सिंगार, आरसी. खुंटिया, राजेश ठाकुर, विवेक बंसल, डॉ. नितिन राऊत, श्याम कुमार बर्वे, प्रफुल्ल गुडाधे, चरण सिंह सपरा, विकास ठाकरे, सुहिना कावरे, सुरीता चौधरी, रेहाना रेयाज़ चिश्ती, अज़मतुल्लाह हुसैनी, सीताराम लांबा को नियुक्त किया है।

Updated on:

24 Sept 2025 06:36 pm

Published on:

24 Sept 2025 06:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बड़े बदलाव की तैयारी में कांग्रेस, जिला अध्यक्ष बदलने की प्रक्रिया शुरू, पर्यवेक्षकों की हुई नियुक्ति

