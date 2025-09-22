CG News: युवा कांग्रेस ने पुलिस को चूड़ियां दिखाकर किया प्रदर्शन, एसपी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी

शहर की कानून व्यवस्था से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि जिले में शराब बॉटलिंग कांड, गोलीकांड से लेकर ट्रिपल मर्डर के केस हो गए। निखिल ने कहा कि शहर के ह्दय स्थल मानव मंदिर चौक में दो दुकानों में लाखों की चोरी हो गई। कॉलोनियों में रोज ताले टूट रहे हैं। अपराधी इस कदर बेफिक्र हैं कि कभी भी चाकू मारकर राह चलते लोगों को घायल कर दे रहे हैं। शहर में चाकू रखना तो फैशन बन गया है पर पुलिस की खाकी का खौफ ही नहीं है।