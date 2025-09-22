Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

CG News: युवा कांग्रेस ने पुलिस को चूड़ियां दिखाकर किया प्रदर्शन, एसपी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी

CG News: गृहमंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर सीएसपी पुष्पेन्द्र नायक सहित कोतवाली व बसंतपुर के थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे थे।

राजनंदगांव

Love Sonkar

Sep 22, 2025

CG News: युवा कांग्रेस ने पुलिस को चूड़ियां दिखाकर किया प्रदर्शन, एसपी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी
युवा कांग्रेस ने पुलिस को चूड़ियां दिखाकर किया प्रदर्शन (Photo Patrika)

CG News: डोंगरगढ़ के करवारी शराब बॉटलिंग मामला, मोहड़ गोलीकांड, नवागांव में ट्रिपल मर्डर व शहर में लगातार हो रही चोरी से पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठने लगे हैं। जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था में सुधार लाने की मांग करते हुए रविवार को युवा कांग्रेस की ओर से मानव मंदिर चौक पर प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेसियों ने कहा कि संस्कारधानी को अपराधधानी बना दिया गया है।

एसपी मोहित गर्ग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आरोप लगाया कि एसपी की निष्क्रियता के चलते जिले में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। युवा कांग्रेसी एसपी को चूड़ियां भेट करने जा रहे थे पर रास्ते में पुलिस बल के साथ जमकर झूमाझटकी हुई तो पुलिस वाहन में चूड़ियां रखकर प्रदर्शन किया गया।

गृहमंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर सीएसपी पुष्पेन्द्र नायक सहित कोतवाली व बसंतपुर के थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे थे। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ। चूड़ियों की टोकरी लेकर चौक पर धरने में बैठे निखिल ने कहा कि एसपी केवल वीआईपी ड्यूटी तक सीमित हैं।

बीच शहर में चोरी हो गई पुलिस आखिर कहां है?

शहर की कानून व्यवस्था से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि जिले में शराब बॉटलिंग कांड, गोलीकांड से लेकर ट्रिपल मर्डर के केस हो गए। निखिल ने कहा कि शहर के ह्दय स्थल मानव मंदिर चौक में दो दुकानों में लाखों की चोरी हो गई। कॉलोनियों में रोज ताले टूट रहे हैं। अपराधी इस कदर बेफिक्र हैं कि कभी भी चाकू मारकर राह चलते लोगों को घायल कर दे रहे हैं। शहर में चाकू रखना तो फैशन बन गया है पर पुलिस की खाकी का खौफ ही नहीं है।

इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विप्लव शर्मा, सौरभ तिवारी, हर्ष खोबरागड़े, विशु अजमानी, ऋषि शास्त्री, गुरभेज माखीजा, गरुण विक्रम सिंह, संदीप सोनी, चंद्र शेखर मालेकर, ठाकुर राम, परमानंद वर्मा, लक्की राजपूत, जितेंद्र, राजा यादव, अमर झा ,तौसीफ रजा, अंशल श्रीवास्तव, साहिल सागर, आदित्य वेष्णव, हर्ष साहू,दीपक सोनकर, युगल साहू, गौरव घरड़े, आशीष सागर, हर्षवर्धन ठाकुर, होलेन्द्र राजपूत, जफर खान, मोक्ष साहू, विकाश सिंह, गिरजा शंकर भोई सहित बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारी मौजूद थे।

Published on:

22 Sept 2025 12:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG News: युवा कांग्रेस ने पुलिस को चूड़ियां दिखाकर किया प्रदर्शन, एसपी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी

