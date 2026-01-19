पसंद पूछकर बुला लिया दिल्ली… महिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बढ़ा विवाद, कार्यकर्ताओं में नाराजगी

पिछले दिनों दिल्ली में महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर इंटरव्यू हुआ। इसमें यह बात सामने आईं कि इसके लिए किसी कार्यकर्ताओं से सलाह नहीं ली। वरिष्ठ नेताओं से उनकी पसंद पूछकर सीधे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। इससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। उनका कहना है कि कांग्रेस में जिलाध्यक्ष के पद के लिए बाकायदा पर्यवेक्षकों को भेजा गया था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सभी से रायशुमारी की थी। जबकि महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए सीधे पांच लोगों को दिल्ली बुलाकर इंटरव्यू कर लिया गया।