CG Flight: तकनीकी खराबी ने रोकी 6 फ्लाइटें, एयरलाइंस ने यात्रियों को अलर्ट जारी किया, यात्रा से पहले अपडेट देखें…

इसके चलते कोलकाता फ़्लइट दोपहर 2.55 वाली शाम 4.25 को, मुंबई लाइट शाम 5 बजे वाली 6.50 को, अहमदाबाद की 5.30 वाली 6.35 और पुणे की शाम 6.15 वाली 7 बजे रायपुर पहुंची। बता दें कि एयरबस ए-320 परिवार के हजारों विमानों में एक गंभीर तकनीकी समस्या सामने आने के बाद देशभर के साथ पूरे विश्वभर की एयरलाइंस पिछले 24 घंटे से लगातार सॉटवेयर अपग्रेड का काम कर रही हैं। इसके चलते इंडिगो और एयर इंडिया की घरेलू विमान सेवा के साथ ही अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा पर असर पड़ा है। वहीं यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि लाइट स्टेटस जरूर चेक करने के साथ ही यात्रा करें।