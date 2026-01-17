17 जनवरी 2026,

शनिवार

रायपुर

CG Fraud News: जमीन घोटाला में 11.51 करोड़ की धोखाधड़ी का पर्दाफाश, तीन आरोपी सलाखों के पीछे

CG Fraud News: रायपुर में जमीन सौदे के नाम पर एक कारोबारी से 11 करोड़ 51 लाख रुपये की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। मामले में अन्य नौ आरोपितों की तलाश जारी है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 17, 2026

CG Fraud News: जमीन घोटाला में 11.51 करोड़ की धोखाधड़ी का पर्दाफाश, तीन आरोपी सलाखों के पीछे

CG Fraud News: जमीन घोटाला में 11.51 करोड़ की धोखाधड़ी का पर्दाफाश, तीन आरोपी सलाखों के पीछे

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में जमीन सौदे के नाम पर एक कारोबारी से 11 करोड़ 51 लाख रुपये की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर सरस्वती नगर थाना पुलिस ने हाई-टेक एब्रेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर, प्रमोटर, शेयर होल्डर और एक प्रॉपर्टी ब्रोकर के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मामले में अन्य नौ आरोपितों की तलाश जारी है।

CG Fraud News: कारोबारी ने दर्ज कराई शिकायत

पुलिस के अनुसार पीड़ित का नाम विकास कुमार गोयल है, जो संभव ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं और सरस्वती नगर क्षेत्र में निवासरत हैं। विकास गोयल ने बलौदाबाजार जिले में जमीन खरीदने के लिए हाई-टेक एब्रेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क किया था।

22.347 हेक्टेयर जमीन दिखाकर किया गया सौदा

शिकायत के मुताबिक 15 अक्टूबर 2025 को हाई-टेक एब्रेसिव्स कंपनी के निदेशकों और प्रॉपर्टी ब्रोकर रोहित कुमार घृतलहरे ने बलौदाबाजार जिले की सिमगा तहसील अंतर्गत ग्राम नेवधा में स्थित करीब 22.347 हेक्टेयर जमीन दिखाई। आरोप है कि नारायण प्रसाद टेकरीवाल, लक्ष्मीचंद गुरवानी, पंकज टेकरीवाल, विनोद बाजोरिया, राघवेंद्र चंद सिन्हा, सेजल राठौर, शकुंतला देवी टेकरीवाल, निशा अग्रवाल, निना जैन, नीता मस्कारा और प्रीतम कुमार टेकरीवाल ने जमीन को पूरी तरह वैध और विवादमुक्त बताते हुए सौदे का भरोसा दिलाया।

चेक और आरटीजीएस से ट्रांसफर किए 11.51 करोड़

सेल एग्रीमेंट के बाद संभव ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड ने अलग-अलग तारीखों में चेक और आरटीजीएस के माध्यम से हाई-टेक एब्रेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते में कुल 11.51 करोड़ रुपये एडवांस राशि के रूप में ट्रांसफर किए।

जमीन पहले से थी बैंक के पास गिरवी

बाद में जब कारोबारी विकास गोयल ने जमीन की विधिवत जांच कराई, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि संबंधित जमीन पहले से ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी रखी गई है। यह जमीन ग्लोबल हाई-टेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड नामक सिस्टर कंसर्न द्वारा बैंक में मॉर्गेज की गई थी। इसके अलावा वर्ष 2019 में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) ने बैंक को इस जमीन से बकाया वसूली का अधिकार भी दे रखा है।

न एनओसी मिली, न लौटे पैसे

विकास गोयल का आरोप है कि जब उन्होंने बैंक से एनओसी मांगी, तो आरोपितों ने न तो एनओसी दिलवाई और न ही एडवांस राशि वापस की। इस संबंध में नौ जनवरी 2026 को कंपनी को औपचारिक पत्र भी भेजा गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।

तीन गिरफ्तार, नौ की तलाश जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए सरस्वती नगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मामला दर्ज कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि शेष नौ आरोपितों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा।

Updated on:

17 Jan 2026 02:57 pm

Published on:

17 Jan 2026 02:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Fraud News: जमीन घोटाला में 11.51 करोड़ की धोखाधड़ी का पर्दाफाश, तीन आरोपी सलाखों के पीछे

