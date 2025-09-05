CG Ganja Smugglers: गांजा तस्कर को 6 साल की कैद और 60 हजार रुपए जुर्माना, जानें पूरा मामला…

CG Ganja Smugglers: छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन रायपुर में गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है। दोषी को 6 साल की कैद और 60 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि यदि आरोपी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता, तो उसे 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।