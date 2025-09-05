CG Ganja Smugglers: गांजा तस्कर को 6 साल की कैद और 60 हजार रुपए जुर्माना, जानें पूरा मामला…

CG Ganja Smugglers: छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन रायपुर में गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है। दोषी को 6 साल की कैद और 60 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि यदि आरोपी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता, तो उसे 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह मामला 12 जून 2022 का है, जब कानपुर निवासी राज सिंह (49 वर्ष) रेलवे स्टेशन रायपुर के टिकट बुकिंग ऑफिस के पास किसी का इंतजार कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर उसकी तलाशी ली। जांच में उसके बैग से 14 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ।
आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। इसके बाद मामले की जांच पूरी कर 10 अगस्त 2022 को कोर्ट में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान 12 गवाहों के बयान लिए गए, जिनके आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।