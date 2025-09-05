Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG Ganja Smugglers: गांजा तस्कर को 6 साल की कैद और 60 हजार रुपए जुर्माना, जानें पूरा मामला…

CG Ganja Smugglers: रायपुर रेलवे स्टेशन रायपुर में गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है। दोषी को 6 साल की कैद और 60 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 05, 2025

CG Ganja Smugglers: गांजा तस्कर को 6 साल की कैद और 60 हजार रुपए जुर्माना(photo-patrika)

CG Ganja Smugglers: छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन रायपुर में गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है। दोषी को 6 साल की कैद और 60 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि यदि आरोपी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता, तो उसे 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

CG Ganja Smugglers: गांजा तस्कर को 6 साल की कैद

यह मामला 12 जून 2022 का है, जब कानपुर निवासी राज सिंह (49 वर्ष) रेलवे स्टेशन रायपुर के टिकट बुकिंग ऑफिस के पास किसी का इंतजार कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर उसकी तलाशी ली। जांच में उसके बैग से 14 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ।

ये भी पढ़ें

CG Ganja Smugglers: धड़ल्ले से बिक रहा गांजा, तय रेट पर हो रही पुड़िया सप्लाई
भिलाई
CG Ganja Smugglers: धड़ल्ले से बिक रहा गांजा, तय रेट पर हो रही पुड़िया सप्लाई(photo-patrika)

आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। इसके बाद मामले की जांच पूरी कर 10 अगस्त 2022 को कोर्ट में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान 12 गवाहों के बयान लिए गए, जिनके आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Sept 2025 09:21 am

Published on:

05 Sept 2025 09:20 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Ganja Smugglers: गांजा तस्कर को 6 साल की कैद और 60 हजार रुपए जुर्माना, जानें पूरा मामला…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट