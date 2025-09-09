छत्तीसगढ़ सरकार BCCI को सौंपने जा रही हमारा स्टेडियम, मंजूरी मिलते ही होंगे कई मैच

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को सौंपने जा रही है। ( CG News ) पहले चरण में 30 साल के लिए स्टेडियम को लीज पर बीसीसीआई को सौंपा जाएगा। सब कुछ प्रस्ताव के शर्तों के अनुसार चलने पर लीज अगले 30 वर्षों के लिए बढ़ा दी जाएगी। क्रिकेट स्टेडियम को लीज पर देने संबंधी प्रस्ताव को तैयार कर खेल एवं युवा कल्याण विभाग के शासन के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया है।