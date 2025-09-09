छत्तीसगढ़ सरकार BCCI को सौंपने जा रही हमारा स्टेडियम, मंजूरी मिलते ही होंगे कई मैच

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को सौंपने जा रही है। ( CG News ) पहले चरण में 30 साल के लिए स्टेडियम को लीज पर बीसीसीआई को सौंपा जाएगा। सब कुछ प्रस्ताव के शर्तों के अनुसार चलने पर लीज अगले 30 वर्षों के लिए बढ़ा दी जाएगी। क्रिकेट स्टेडियम को लीज पर देने संबंधी प्रस्ताव को तैयार कर खेल एवं युवा कल्याण विभाग के शासन के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया है।
पूरे स्टेडियम के सिविल कार्य और मैदान की देखभाल और इवेंट्स के आयोजनों की जिम्मेदारी लीज पर देने के बाद बीसीसीआई संभालेगा। प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा और स्वीकृति के बाद स्टेडियम बोर्ड को सौंप दिया जाएगा। स्टेडियम को छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (सीएससीएस) के माध्यम से बीसीसीआई को सौंपा जाएगा।
स्टेडियम को लीज में देने पर प्रदेश सरकार कई फायदे होंगे। साथ ही मेंटनेंस में प्रतिवर्ष होने वाला व्यय भी बचेगा। इसके अलावा बीसीसीआई के अधिक से अधिक मैचों की मेजबानी नियमित रूप से मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।
इस वर्ष बीसीसीआई ने दो और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी हमारे मैदान को सौंपी है, जिसमें एक वनडे मैच दिसंबर 2025 दक्षिण अफ्रीका से और एक टी-20 मैच जनवरी 2026 न्यूजीलैंड से प्रस्तावित हैं।
गत वर्ष दो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सफल मेजबानी मेजबानी से हमारा शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बीसीसीआई की नजरों में आ गया था और सीएससीएस के माध्यम से बोर्ड स्टेडियम को लीज के लिए इच्छुक रहा। प्रदेश सरकार द्वारा स्टेडियम की जिम्मेदारी भी बीसीसीआई को सौंपने के बाद हमारा मैदान बोर्ड के रोटेशन प्रणाली में आ जाएगा और यहां नियमित रूप से अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी मिलने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
1.50 करोड़ बीसीसीआई प्रतिवर्ष खेल विभाग को देगा अनुबंध के अनुसार।
अंतरराष्ट्रीय मैचों के दौरान होने वाली कमाई का 10 से 15 फीसदी बजट खेल विभाग को देना होगा।
अधोसंरचना और मैदान के मेंटनेंस की पूरी जिम्मेदारी बीसीसीआई को ही संभालनी होगी।
06 आईपीएल 08 चैंपियंस लीग, 07 मास्टर्स लीग।
2021 में वर्ल्ड रोड सेफ्टी टी-20 सीरीज खेली गई थी।
आने वाले समय में यहां एक वनडे दिसंबर 2025 द. अफ्रीका से और एक टी-20 जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड से होगा।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग, संचालक तनुजा सलाम ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम को बीसीसीआई को लीज पर देने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलते ही स्टेडियम से बीसीसीआई को सौंप दिया जाएगा।