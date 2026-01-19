CG Job: सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पात्र अभ्यार्थियों की सूची जारी, 28 जनवरी तक कर सकते हैं दावा आपत्ति

सहायक विकास विस्तार अधिकारी ( प्रतीकात्मक फोटो )
CG govt Job: सहायक विकास विस्तार अधिकारी पदों पर हुई भर्ती परीक्षा के बाद आज सूची जारी हो गई है। अभ्यार्थियों के दस्तावेजों सत्यापन के बाद पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। अभ्यर्थी विभाग की वेबसाईट prd.cg.gov.in पर सूची का अवलोकन कर दावा-आपत्ति 28 जनवरी तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
अभ्यर्थी दावा आपत्ति आवेदन एवं दस्तावेज स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक के माध्यम से कार्यालयीन समय में विकास आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के दस्तावेज़ अथवा दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि विकास आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर द्वारा सहायक विकास विस्तार अधिकारी पदों हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा जारी प्रावधिक प्रावीण्य सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन अक्टूबर 2025 तथा शेष अभ्यर्थियों को 04 नवंबर 2025 को दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था।
