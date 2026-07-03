MBBS छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी! नए सत्र के लिए 1530 सीटों को मिली मान्यता

रायपुर स्थित पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 20 सीटें बढ़ सकती हैं। कॉलेज प्रबंधन ने 250 सीटों का प्रस्ताव एनएमसी को भेजा था, लेकिन पहले की 230 सीटों को रिनुअल किया गया है। 20 सीटों की मान्यता कभी भी आ सकती हैं। वहीं एक निजी कॉलेज ने भी सीटें 150 से बढ़ाकर 250 करने का प्रस्ताव भेजा है। यहां भी सीटें बढऩे की पूरी संभावना है। यही नहीं राजधानी में ही एक निजी कॉलेज शुरू हो सकता है। एनएमसी ने एक सप्ताह पहले कॉलेज का निरीक्षण पूरा कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल एमबीबीएस की 150 सीटों को मान्यता मिल जाए।