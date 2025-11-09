CG Murder Case: राज्योत्सव देखने जाने पर पत्नी से झगड़ा, गुस्से में दामाद ने सास की कर दी हत्या, आरोपी फरार(photo-patrika)
CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के रायपुर में चल रहे राज्योत्सव देखने जा रही पत्नी और बच्चों को लेकर हुए विवाद के बाद दामाद ने अपनी सास की पीट-पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आरोपी अब तक पकड़ में नहीं आया है।
पुलिस के मुताबिक, ग्राम बरौदा निवासी 65 वर्षीय राजबाई बांधे के घर 4 नवंबर को उसका दामाद वीरेंद्र कुर्रे और बेटी व नातिन आई। शाम करीब 4 बजे वीरेंद्र की पत्नी और अन्य लोग राज्योत्सव देखने जाने को तैयार हो रहे थे। वीरेंद्र ने अपनी पत्नी को राज्योत्सव देखने जाने से मना किया। उसकी पत्नी नहीं मानी, तो वह गुस्से से 7 साल की अपनी बेटी के बाल पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर निकालने लगा।
यह देखकर बच्ची की नानी राजबाई ने वीरेंद्र को रोका। वीरेंद्र नाराज हो गया और बुजुर्ग राजबाई को पीटने लगा। सिर और चेहरे पर मुक्का मारने से बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़ी। उन्हें गंभीर अवस्था में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इधर आरोपी वीरेंद्र मौके से भाग निकला। घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। आरोपी अब तक फरार है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग