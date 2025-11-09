CG Murder Case: राज्योत्सव देखने जाने पर पत्नी से झगड़ा, गुस्से में दामाद ने सास की कर दी हत्या, आरोपी फरार

यह देखकर बच्ची की नानी राजबाई ने वीरेंद्र को रोका। वीरेंद्र नाराज हो गया और बुजुर्ग राजबाई को पीटने लगा। सिर और चेहरे पर मुक्का मारने से बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़ी। उन्हें गंभीर अवस्था में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इधर आरोपी वीरेंद्र मौके से भाग निकला। घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। आरोपी अब तक फरार है।