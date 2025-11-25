CG News: GAD का बड़ा आदेश जारी! छत्तीसगढ़ सचिवालय के 16 अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट

CG News: छत्तीसगढ़ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) ने सेक्रेटेरिएट सर्विस में पोस्टेड 16 सेक्शन ऑफिसर्स के ट्रांसफर के ऑर्डर जारी किए हैं। ये ऑर्डर तुरंत लागू हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, डिपार्टमेंट ने ये ट्रांसफर डिपार्टमेंट की ज़रूरतों, आसान एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज और ऑफिसर्स के एक्सपीरियंस के आधार पर किए हैं। हर ऑफिसर को उनके नए डिपार्टमेंट में अच्छा काम करने की काबिलियत के आधार पर ज़िम्मेदारियां दी गई हैं।