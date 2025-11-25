CG News: GAD का बड़ा आदेश जारी! छत्तीसगढ़ सचिवालय के 16 अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट

छत्तीसगढ़ सचिवालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (photo source- Patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) ने सेक्रेटेरिएट सर्विस में पोस्टेड 16 सेक्शन ऑफिसर्स के ट्रांसफर के ऑर्डर जारी किए हैं। ये ऑर्डर तुरंत लागू हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, डिपार्टमेंट ने ये ट्रांसफर डिपार्टमेंट की ज़रूरतों, आसान एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज और ऑफिसर्स के एक्सपीरियंस के आधार पर किए हैं। हर ऑफिसर को उनके नए डिपार्टमेंट में अच्छा काम करने की काबिलियत के आधार पर ज़िम्मेदारियां दी गई हैं।
नए आदेश मिलते ही संबंधित अधिकारी अपने नए डिपार्टमेंट का चार्ज संभाल लेंगे। GAD ने कहा कि सभी अधिकारियों को ज़रूरत के हिसाब से सही ट्रेनिंग और गाइडेंस भी दी जाएगी ताकि डिपार्टमेंट के काम में कोई रुकावट, देरी या अफ़रा-तफ़री न हो।
सरकार का कहना है कि ऐसे ट्रांसफर रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का हिस्सा हैं। इससे डिपार्टमेंट के अंदर अनुभव और एफिशिएंसी का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। पूरी ट्रांसफर लिस्ट और डिपार्टमेंट के हिसाब से जानकारी मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।
