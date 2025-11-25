Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: GAD का बड़ा आदेश जारी! छत्तीसगढ़ सचिवालय के 16 अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट

CG News: छत्तीसगढ़ GAD ने सचिवालय सेवा के 16 अनुभाग अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 25, 2025

छत्तीसगढ़ सचिवालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ सचिवालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (photo source- Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) ने सेक्रेटेरिएट सर्विस में पोस्टेड 16 सेक्शन ऑफिसर्स के ट्रांसफर के ऑर्डर जारी किए हैं। ये ऑर्डर तुरंत लागू हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, डिपार्टमेंट ने ये ट्रांसफर डिपार्टमेंट की ज़रूरतों, आसान एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज और ऑफिसर्स के एक्सपीरियंस के आधार पर किए हैं। हर ऑफिसर को उनके नए डिपार्टमेंट में अच्छा काम करने की काबिलियत के आधार पर ज़िम्मेदारियां दी गई हैं।

CG News: पूरी तबादला सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध

नए आदेश मिलते ही संबंधित अधिकारी अपने नए डिपार्टमेंट का चार्ज संभाल लेंगे। GAD ने कहा कि सभी अधिकारियों को ज़रूरत के हिसाब से सही ट्रेनिंग और गाइडेंस भी दी जाएगी ताकि डिपार्टमेंट के काम में कोई रुकावट, देरी या अफ़रा-तफ़री न हो।

सरकार का कहना है कि ऐसे ट्रांसफर रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का हिस्सा हैं। इससे डिपार्टमेंट के अंदर अनुभव और एफिशिएंसी का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। पूरी ट्रांसफर लिस्ट और डिपार्टमेंट के हिसाब से जानकारी मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।

यहां देखें लिस्ट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 08:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: GAD का बड़ा आदेश जारी! छत्तीसगढ़ सचिवालय के 16 अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

केंचुआ के काटने से हो रही BLO की मौत… SIR पर पूर्व CM भूपेश बघेल के बयान से गरमाई सियासत

SIR पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई! ACB-EOW ने करण ट्रेवल्स पर मारी दबिश, मिली VIP यात्राओं की सीक्रेट फाइलें

करण ट्रेवल्स में ACB-EOW की रेड (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Accident: विदेशी शराब से भरी वाहन अनियंत्रित होकर पलटी, मची अफरा-तफरी

CG Accident
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित करने प्रमुख कंपनियों ने दिखाई रूचि, 6800 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव, उद्योग और पर्यटन को मिलेगा बूस्ट

CG News: छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित करने प्रमुख कंपनियों ने दिखाई रूचि, 6800 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव, उद्योग और पर्यटन को मिलेगा बूस्ट
रायपुर

PM दौरे की तैयारी में मनमानी? आम सड़क पर स्थायी निर्माण, लोगों का आना-जाना बंद…

PM दौरे की तैयारी में मनमानी? आम सड़क पर स्थायी निर्माण, लोगों का आना-जाना बंद...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.