CG News: नाइट पार्टी की आड़ में चल रहा था ड्रग्स रैकेट, इवेंट मैनेजर युवती सहित 4 गिरफ्तार

पुलिस ने अयान के साथ जुनैद, सोहेल और ऋषिराज को जेल भेज दिया है। इवेंट कंपनी की मैनेजर विधि, इंटीरियर डिजाइनर नव्या, जेल में बंद हर्ष आहुजा और मोनू विश्नोई को शनिवार तक पुलिस रिमांड पर लिया है। चारों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। हर्ष और नव्या एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। हर्ष और मोनू ड्रग्स तस्करी करते पकड़े गए थे। हर्ष ने नव्या द्वारा मोनू से ड्रग्स भिजवाने का खुलासा किया था। इसके बाद नव्या को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। नव्या के पकड़े जाने के बाद हाईप्रोफाइल ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ है।