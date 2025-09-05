Patrika LogoSwitch to English

CG News: नाइट पार्टी की आड़ में चल रहा था ड्रग्स रैकेट, इवेंट मैनेजर युवती सहित 4 गिरफ्तार

CG News: वाट्सऐप ग्रुप बनाकर ड्रग्स के ऑर्डर दिए जाते हैं। इसमें अगली पार्टी, ड्रग्स का आर्डर, लेन-देन आदि होता है। इस पार्टी में अश्लीलता भी होती है।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 05, 2025

इवेंट कंपनी की महिला मैनेजर सहित 4 गिरफ्तार (Photo source- Patrika)
इवेंट कंपनी की महिला मैनेजर सहित 4 गिरफ्तार (Photo source- Patrika)

CG News: राजधानी में ड्रग्स (एमडीएमए) माफिया का बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। इससे विधायक पुत्र, शराब घोटाले के आरोपी, बड़े कारोबारी सहित शहर के कई रईसजादे जुड़े हैं, लेकिन पुलिस की जांच के दायरे में बहुत कम लोग आए हैं। गुरुवार को पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़ी एक युवती सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। युवती इवेंट कंपनी की मैनेजर है।

नाइट पार्टी का आयोजन करती थी। इसकी आड़ में ड्रग्स सप्लाई भी करती थी। युवती के अलावा उसके एक सहयोगी और दो अन्य युवक भी पकड़े गए। दूसरी ओर पुलिस ने इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक, उसके साथी अयान परवेज को कोर्ट में पेश किया। इसके बाद नव्या को फिर तीन दिन की रिमांड पर ले लिया। उसके साथ ही जेल में बंद हर्ष आहुजा, मोनू विश्नोई को भी रिमांड पर लिया है।

Drugs Mafia (Photo source- Patrika)

CG News: जांच के दायरे से बाहर रसूखदार

नव्या के पास आधा दर्जन मोबाइल मिले हैं। उससे आबकारी घोटाले में जेल बंद एक आरोपी से लेकर दूसरे जिले के एक विधायक का बेटा, शहर के बड़े कारोबारी तक जुड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस ने सभी रसूखदारों को जांच के दायरे से बाहर रखा है। कार के दो बड़े कारोबारियों को छोड़ दिया है। केवल कुछ घंटे पूछताछ की गई। विधायक पुत्र को तो पूछताछ के लिए तलब भी नहीं किया गया।

बड़े होटल में आयोजन, पार्टी में अश्लीलता भी

किसी बड़े होटल, रेस्टोरेंट, पब में खास नाइट पार्टी आयोजित की जाती है। इसका आयोजन किसी इवेंट कंपनी को दिया जाता है। उस पार्टी में केवल चुङ्क्षनदा लोग ही शामिल होते हैं, जिन्हें बुलाया जाता है। इस पार्टी में ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटर के एजेंट सक्रिय रहते हैं। ये कंज्यूमरों के अलावा नए लोगों को मुफ्त में ड्रग्स चखाते हैं। इसके बाद कंज्यूमरों के लिए सोशल मीडिया ग्रुप बनाया जाता है। वाट्सऐप ग्रुप बनाकर ड्रग्स के ऑर्डर दिए जाते हैं। इसमें अगली पार्टी, ड्रग्स का आर्डर, लेन-देन आदि होता है। इस पार्टी में अश्लीलता भी होती है।

आमने सामने होगी पूछताछ

पुलिस ने अयान के साथ जुनैद, सोहेल और ऋषिराज को जेल भेज दिया है। इवेंट कंपनी की मैनेजर विधि, इंटीरियर डिजाइनर नव्या, जेल में बंद हर्ष आहुजा और मोनू विश्नोई को शनिवार तक पुलिस रिमांड पर लिया है। चारों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। हर्ष और नव्या एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। हर्ष और मोनू ड्रग्स तस्करी करते पकड़े गए थे। हर्ष ने नव्या द्वारा मोनू से ड्रग्स भिजवाने का खुलासा किया था। इसके बाद नव्या को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। नव्या के पकड़े जाने के बाद हाईप्रोफाइल ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ है।

इवेंट की आड़ में बेचते थे ड्रग्स

CG News: पुलिस के मुताबिक नव्या से पांच दिन तक चली पूछताछ के बाद तेलीबांधा के शुभम कार्पाेरेट्स आदित्य हाइट्स निवासी विधि अग्रवाल और जीटी हाइट्स निवासी ऋषिराज टंडन और आरोपी अयान के सहयोगी महासमुंद के दलदली रोड वार्ड नंबर 13 निवासी सोहेल खान व रायपुर के बैजनाथपारा निवासी जुनैद अख्तर को गिरफ्तार किया है। आरोपी विधि इवेंट कंपनी की मैनजर है। ड्रग्स पार्टियों का अरेंजमेंट विधि व ऋषिराज करते थे। इवेंट की आड़ में ड्रग्स बेचते थे। सोहेल और जुनैद आरोपी अयान के सहयोगी थे। अयान के लेन-देन का ब्योरा रखते थे।

नव्या के जरिए मिलती थी ड्रग्स

वीआईपी रोड और विधानसभा के क्लबों में अक्सर ऐसी पार्टी आयोजित होती थी। अधिकांश पार्टी का अरेंजमेंट आरोपी विधि और ऋषिराज करते थे। उसमें शामिल होने वाले युवक-युवतियों को नव्या के जरिए ड्रग्स मिलती थी। नव्या से ड्रग्स के लिए संपर्क करने वाले अधिकांश नेता और कारेाबारी हैं।

दिल्ली-मुंबई से मंगा रहे ड्रग्स

CG News: नव्या के अलावा हर्ष आहुजा का भी ड्रग्स माफिया से गहरा संबंध है। उसका दिल्ली-मुंबई के ड्रग्स माफिया से सीधा संपर्क है। वहां से 5 हजार ग्राम में लाकर रायपुर में 8 से 10 हजार रुपए प्रति ग्राम में बेचते थे। दोनों के बैंक खातों में लाखों रुपए का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मिला है। मामले में अब तक पुलिस कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

CG Crime: पाकिस्तान से रायपुर ड्रग्स का कारोबार, मुख्य डीलर सहित पांच आरोपी गिरफ्तार

Updated on:

05 Sept 2025 08:35 am

Published on:

05 Sept 2025 08:34 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: नाइट पार्टी की आड़ में चल रहा था ड्रग्स रैकेट, इवेंट मैनेजर युवती सहित 4 गिरफ्तार

