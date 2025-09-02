Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

दीपक बैज का केंद्र पर हमला, कहा- डबल इंजन की सरकार में प्रदेश कैसे पहुंच रहा है पाकिस्तान का ड्रग्स…

CG News: रायपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सीमा पार से होने वाली नशीली वस्तुओं की तस्करी रोकने में नकारा साबित हो गई है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 02, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सीमा पार से होने वाली नशीली वस्तुओं की तस्करी रोकने में नकारा साबित हो गई है। अडानी के मुद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ों रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया, लेकिन किसी भी प्रकार से कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। सीमा पार से आतंकवादी विदेशी हथियार, नशीली वस्तुएं, घुसपैठ हो रहा है।

CG News: सीमा पार से नशीली वस्तुओं की तस्करी रोकने में भाजपा सरकार नाकाम

इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, केंद्र सरकार की नाकामी के चलते पूरे देश में नशा का कारोबार फल-फूल रहा है। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने पूछा कि डबल इंजन की सरकार में कैसे पाकिस्तान का ड्रग्स छत्तीसगढ़ पहुंच रहा है? बैज ने कहा कि भाजपा सरकार के 21 महीने के कार्यकाल में प्रदेश में ड्रग्स, अफीम, गांजा, हीरोइन, नकली शराब, अवैध शराब बिना रोक-टोक के गली-गली में बिक रहा है।

हर चौक-चौराहों पर नशीली वस्तु बेचने वालों का गैंग है, जिसके चलते प्रदेश में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ी हैं। प्रदेश में नशेडिय़ों का जमावड़ा हो गया है। सूर्यास्त होने के बाद जिस प्रकार से नशाखोरी हो रहा है। हर वर्ग नशा की ओर आकर्षित हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। ये सरकार की असफलता है। यह बेहद ङ्क्षचता का विषय है सरकार इसे रोकने सख्त कदम उठाएं।

Updated on:

02 Sept 2025 09:35 am

Published on:

02 Sept 2025 09:34 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / दीपक बैज का केंद्र पर हमला, कहा- डबल इंजन की सरकार में प्रदेश कैसे पहुंच रहा है पाकिस्तान का ड्रग्स…

