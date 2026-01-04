600 करोड़ रुपए खर्च.. फिर भी घरों में आ रहा बदबूदार गंदा पानी, लोगों की जान आफत में

शहर की पाइप लाइनें नालों और नालियों में डूबी हैं, जिससे बदबूदार पानी आ रहा है। पत्रिका ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद निगम प्रशासन में हलचल तेज हो गई है। नालों और नालियों से पानी पाइप ऊपर उठाने की चुनौती सामने है। नगर निगम में 70 वार्ड हैं। 7-7 वार्डों को मिलाकर एक जोन बनाया गया है। ऐसे 10 जोनों में निगम का अमला तैनात है। इसके बावजूद गंदा पानी की शिकायतें बनी हैं। जल कार्य विभाग के कार्यपालन अभियंता नरङ्क्षसह फरेंद्र का कहना है कि अलग-अलग क्षेत्रों से हर दिन 30 से 35 जगहों से पानी का सैंपल लेकर जांच कराई जा रही है। लीकेज मिलने पर तत्काल सुधार कराया जाता है। उन्होंने कहा कि नालों और नालियों से पाइप ऊपर करने के लिए सभी जोन कमिश्नरों को पत्र भेज रहे हैं।