CG News: मौत का गड्ढा बना हादसे की वजह! दो मासूमों की डूबकर मौत, परिजनों का हाईवे पर प्रदर्शन…

दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। एक साथ दो बच्चों की मौत से दोनों परिवार सदमे में हैं। सत्य के पिता शेषनारायण जरवाय में नया घर बना रहे हैं। इसलिए कुछ दिनों से वीर सावरकर मोहल्ले में किराए का मकान लेकर रह रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उनके साढ़ू का बेटा गुढ़ियारी से आलोक भी उनके यहां रहने आया था। बताया जाता है कि आलोक की मौसी का जन्मदिन था। इसमें शामिल होने वह आया था। दोनों बच्चों की मौत से उनकी मां का रो-रो कर बुरा हाल है।