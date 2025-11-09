आंख बंद करो सरप्राइज देते हैं… बोलकर नाबालिग छात्र के गले में घोंप दिया चाकू, खेल-खेल में जानलेवा हमला

वहीं दूसरा युवक उसे धक्का देकर मारपीट करता रहा। हमले से बच्चा वहीं गिरा पड़ा रहा। लोग मौके पर पहुंचे और बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया। हसौद पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिसमें एक बालिग है और 5 नाबालिग हैं। सभी आरोपी पीड़ित नाबालिग को जानते-पहचानते थे। मामला पुरानी रंजिश बताई जा रही है। थाना प्रभारी राजेश पटेल ने बताया कि मामले की पूछताछ की जा रही है। कल तक मामला स्पष्ट हो पाएगा।