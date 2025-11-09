आंख बंद करो सरप्राइज देते हैं… बोलकर नाबालिग छात्र के गले में घोंप दिया चाकू, खेल-खेल में जानलेवा हमला(photo-patrika)
CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के ग्राम हसौद में शनिवार को दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। कक्षा 6वीं में पढऩे वाला एक छात्र पर दो युवकों ने अचानक धारदार हथियार से हमला कर दिया। गले पर वार होने से छात्र लहूलुहान हालत में सड़क पर गिरा पड़ा रहा।
मामले में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 नाबालिग हैं और बालिग। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार छात्र रोज की तरह स्कूल गया था। दोपहर करीब 11 बजे साइकिल से घर लौटते समय नकटा पार तालाब के पास दो युवक रास्ते में मिले।
छात्र के बयान के अनुसार, युवकों ने बातचीत के बहाने उसे रोका और कहा आंख बंद करो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। जैसे ही छात्र ने आंख बंद की एक युवक ने अचानक उसके गले और हाथ पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए।
वहीं दूसरा युवक उसे धक्का देकर मारपीट करता रहा। हमले से बच्चा वहीं गिरा पड़ा रहा। लोग मौके पर पहुंचे और बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया। हसौद पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिसमें एक बालिग है और 5 नाबालिग हैं। सभी आरोपी पीड़ित नाबालिग को जानते-पहचानते थे। मामला पुरानी रंजिश बताई जा रही है। थाना प्रभारी राजेश पटेल ने बताया कि मामले की पूछताछ की जा रही है। कल तक मामला स्पष्ट हो पाएगा।
बड़ी खबरेंView All
जांजगीर चंपा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग