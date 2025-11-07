CG News: अलग-अलग क्षेत्रों से 2 नाबालिग लड़कियां लापता, परिवार ने जताई अपहरण की आशंका

दो नाबालिग लड़कियां लापता (photo source- Patrika)
CG News: अलग-अलग थाना क्षेत्रों से दो नाबालिग लड़कियां लापता हैं। परिवार ने अपने स्तर पर दोनों लड़कियाें की तलाश की। नहीं मिलने पर उनके लापता होने की जानकारी पुलिस को दी है। परिवार को आशंका है कि लड़कियाें को बहला-फुसलाकर कोई व्यक्ति भगा ले गया है।
CG News: शहर से लापता लड़की राताखार क्षेत्र में रहती है। उसकी उम्र 14 वर्ष है। 8वीं तक की पढ़ाई के बाद लड़की ने स्कूल जाना बंद कर दिया। वह घर में रहती थी। रात 10 बजे लड़की घर से खाना खाकर बाहर निकली, इसके बाद घर नहीं लौटी। करतला थाना क्षेत्र से भी लापता लड़की घर नहीं लौटी है।
