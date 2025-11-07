10वीं-12वीं बोर्ड की तैयारी! ऑनलाइन क्लासेस और एक्सपर्ट वीडियो से मिलेगी मदद, शिक्षा विभाग ने तय किया लक्ष्य...(photo-patrika)
CG 10th-12th Board Exam: छत्तीसगढ़ के रायपुर राज्य के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का दौर शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में सुधार के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए कार्ययोजना भी तैयार की गई है। इसमें 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अपेक्षित गुणात्मक सुधार लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इसमें 10वीं में 50 प्रतिशत बच्चे प्रथम श्रेणी एवं 12वीं में 60 प्रतिशत बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने का लक्ष्य रखा गया है।
ऐसे ही 5 प्रतिशत बच्चे 80 प्रतिशत और 1 प्रतिशत बच्चे 90 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होने पर कार्य किया जाएगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा की परीक्षा में सभी विद्यार्थी शामिल हों और तृतीय श्रेणी एवं पूरक विद्यार्थियों की संया न्यूनतम करने का प्रयास किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लास लगेंगी। सभी विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक के लेक्चर के वीडियो तैयार किए जाएंगे। इस बदलाव के लिए शिक्षा अधिकारियों के साथ ही शिक्षक और छात्र-छात्राओं को काम करना होगा।
