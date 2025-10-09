CG stunt video: सोशल मीडिया पर स्टंट का शौक पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने जब्त की 2 वाहन

मामले में पुलिस अधीक्षक से मिले निर्देशों के बाद यातायात प्रभारी प्रहलाद साहू एवं टीम ने वाहन की पतासाजी की। वाहन बारसूर क्षेत्र का होने की पुष्टि होने पर बारसूर पुलिस से संपर्क कर वाहन मालिक से गाड़ी जब्त की गई। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए 2300 रुपए का समन शुल्क वसूला। पुलिस ने युवती को थाना बारसूर तलब कर समझाइश दी कि दोबारा इस तरह का खतरनाक स्टंट न करें, जिससे स्वयं की और दूसरों की जान को खतरा हो सकता है।