CG stunt video: सोशल मीडिया पर स्टंट का शौक पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने जब्त की 2 वाहन

इंस्टाग्राम पर स्टंट का वीडियो वायरल (Photo source- Patrika)
CG stunt video: सोशल मीडिया पर चार पहिया वाहनों से स्टंट करते युवाओं के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देश पर यातायात पुलिस दंतेवाड़ा एवं बारसूर पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में स्टंट करने वाले युवाओं के खिलाफ कार्रवाई कर वाहनों को जब्त किया और चालान काटा है। पहले मामले में ब्लैक स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक सीजी 18 क्यू 7252 पर एक युवती द्वारा स्टंट करते हुए इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल हुआ था।
मामले में पुलिस अधीक्षक से मिले निर्देशों के बाद यातायात प्रभारी प्रहलाद साहू एवं टीम ने वाहन की पतासाजी की। वाहन बारसूर क्षेत्र का होने की पुष्टि होने पर बारसूर पुलिस से संपर्क कर वाहन मालिक से गाड़ी जब्त की गई। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए 2300 रुपए का समन शुल्क वसूला। पुलिस ने युवती को थाना बारसूर तलब कर समझाइश दी कि दोबारा इस तरह का खतरनाक स्टंट न करें, जिससे स्वयं की और दूसरों की जान को खतरा हो सकता है।
दूसरे मामले में इनोवा वाहन क्रमांक सीजी 18 के 6300 पर छह युवकों द्वारा स्टंट करते हुए वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ। इस पर भी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात प्रभारी प्रहलाद साहू और टीम ने वाहन की खोजबीन कर उसे कब्जे में लिया। जांच में पाया गया कि वाहन दंतेवाड़ा का ही है। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए 3100 रुपए का समन शुल्क लिया।
CG stunt video: संबंधित युवकों को थाना बुलाकर सख्त समझाइश दी गई कि भविष्य में ऐसे कृत्य से दूर रहें। पुलिस ने कहा कि इस प्रकार की स्टंटबाजी से समाज में गलत संदेश जाता है और कम उम्र के युवक-युवतियां अक्सर इसके शिकार हो जाते हैं। यातायात पुलिस दंतेवाड़ा एवं बारसूर पुलिस ने आम जनता, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित चलें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।
