रायपुर में लगेंगे 184 HSRP स्कैनिंग कैमरे, हर वाहन पर रहेगी पुलिस की नजर, लालबत्ती तोड़ने वालों की अब खैर नहीं…

इन कैमरों की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इन्हें आने वाले समय में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (CCTNS) से भी जोड़ा जाएगा। इसके बाद पड़ोसी राज्यों से आने-जाने वाले अपराधियों की पहचान करना आसान हो जाएगा। यदि किसी अपराधी का वाहन रायपुर की सीमा में प्रवेश करेगा तो उसका डेटा तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगा। इससे अपराधियों की आवाजाही पर रोक लगाने और गिरफ्तारी में मदद मिलेगी।