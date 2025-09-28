Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Car Stunt Video: रईसजादों की स्टंटबाजी! कारों के काफिले ने रिंग रोड पर मचाया हुड़दंग, वायरल हुआ वीडियो

Car Stunt Video: रईसजादों की खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 10–15 कारों का काफिला रिंग रोड से गुजरा, छत पर खड़े होकर हुड़दंग, आतिशबाजी और केक काटा, लेकिन पुलिस की कार्रवाई शून्य रही।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 28, 2025

रईसजादों की स्टंटबाजी (Photo source- Patrika)

रईसजादों की स्टंटबाजी (Photo source- Patrika)

Car Stunt Video: शहर में रईसजादों ने रात में कार का काफिला लेकर सडक़ों पर जमकर उत्पात मचाया। ङ्क्षरग रोड से गुजरते हुए कोई कार का रूफटॉप खोलकर हुल्लड़ करता रहा, तो कोई साइड के गेट से बाहर निकलकर शोर मचाता रहा। कारों का यह काफिला चार थाना क्षेत्रों से गुजरा, लेकिन कार्रवाई किसी नहीं की। इसमें सवार युवक तेज आवाज में गाना बजाते हुए शोर मचा रहे थे।

इस का वीडियो और रील बनाकर इंस्टाग्राम में वायरल भी कर दिया। ये रील अलग-अलग इंस्टाग्राम आईडी से वायरल हुई है। बताया जाता है कि घटना 25 सितंबर की है। 10 से 15 कार सवार युवकों ने पहले बूढ़ापारा सप्रे शाला के पास अपने साथी के जन्मदिन का केक काटा। जमकर आतिशबाजी की।

Car Stunt Video: इसके बाद कार का काफिला बनाकर केनाल रोड होते हुए रिंग रोड पहुंचे। फिर वहां से मंदिरहसौद होते हुए आरंग रोड की ओर आगे बढ़ गए। युवकों ने अलग-अलग जगह का वीडियो भी शेयर किया है। इसमें कई जगह सडक़ जाम भी हुआ है। यातायात भी प्रभावित हुआ है।

स्टंटबाजी के वायरल वीडियो पर हाईकोर्ट सख्त, बोले- अपराधी या अमीरों के सामने नख व दंतहीन बाघ बन जाती है पुलिस… जानें पूरा मामला
बिलासपुर

Updated on:

28 Sept 2025 09:18 am

Published on:

28 Sept 2025 09:17 am

Car Stunt Video: रईसजादों की स्टंटबाजी! कारों के काफिले ने रिंग रोड पर मचाया हुड़दंग, वायरल हुआ वीडियो

रायपुर

छत्तीसगढ़

अब रायपुर में पुलिस व्यवस्था होगी सुपर ऑर्गेनाइज्ड, 1 नवंबर से लागू होगा भुवनेश्वर जैसा नया सिस्टम

पुलिस कमिश्नर सिस्टम (Photo source- Patrika)
रायपुर

गोदावरी इस्पात पर केस, गर्म लोहा गिरने से हुई थी 6 मजदूरों की मौत, मृतकों के परिजनों को 46-46 लाख का मुआवजा

गोदावरी इस्पात पर केस (Photo source- Patrika)
रायपुर

CG Raid News: रायपुर-बिलासपुर में ED की छापेमारी, बिल्डरों की ब्लैकमनी और बेनामी निवेश के सबूत जब्त…

CG Raid News: रायपुर-बिलासपुर में ED की छापेमारी, बिल्डरों की ब्लैकमनी और बेनामी निवेश के सबूत जब्त...(photo-patrika)
रायपुर

राजधानी में नक्सली दंपती 2 महीने तक रहे बेखौफ, मकान मालिकों ने नहीं दी कोई जानकारी

Naxalite couple in Raipur (Photo source- Patrika)
रायपुर

हत्या को आत्महत्या दिखाने की साजिश, पटरी पर शव फेंकने वाले 4 गिरफ्तार, जानें पूरा मामला…

हत्या को आत्महत्या दिखाने की साजिश, पटरी पर शव फेंकने वाले 4 गिरफ्तार, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
रायपुर
