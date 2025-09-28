Car Stunt Video: रईसजादों की स्टंटबाजी! कारों के काफिले ने रिंग रोड पर मचाया हुड़दंग, वायरल हुआ वीडियो

Car Stunt Video: शहर में रईसजादों ने रात में कार का काफिला लेकर सडक़ों पर जमकर उत्पात मचाया। ङ्क्षरग रोड से गुजरते हुए कोई कार का रूफटॉप खोलकर हुल्लड़ करता रहा, तो कोई साइड के गेट से बाहर निकलकर शोर मचाता रहा। कारों का यह काफिला चार थाना क्षेत्रों से गुजरा, लेकिन कार्रवाई किसी नहीं की। इसमें सवार युवक तेज आवाज में गाना बजाते हुए शोर मचा रहे थे।