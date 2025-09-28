Car Stunt Video: रईसजादों की स्टंटबाजी! कारों के काफिले ने रिंग रोड पर मचाया हुड़दंग, वायरल हुआ वीडियो

रईसजादों की स्टंटबाजी (Photo source- Patrika)
Car Stunt Video: शहर में रईसजादों ने रात में कार का काफिला लेकर सडक़ों पर जमकर उत्पात मचाया। ङ्क्षरग रोड से गुजरते हुए कोई कार का रूफटॉप खोलकर हुल्लड़ करता रहा, तो कोई साइड के गेट से बाहर निकलकर शोर मचाता रहा। कारों का यह काफिला चार थाना क्षेत्रों से गुजरा, लेकिन कार्रवाई किसी नहीं की। इसमें सवार युवक तेज आवाज में गाना बजाते हुए शोर मचा रहे थे।
इस का वीडियो और रील बनाकर इंस्टाग्राम में वायरल भी कर दिया। ये रील अलग-अलग इंस्टाग्राम आईडी से वायरल हुई है। बताया जाता है कि घटना 25 सितंबर की है। 10 से 15 कार सवार युवकों ने पहले बूढ़ापारा सप्रे शाला के पास अपने साथी के जन्मदिन का केक काटा। जमकर आतिशबाजी की।
Car Stunt Video: इसके बाद कार का काफिला बनाकर केनाल रोड होते हुए रिंग रोड पहुंचे। फिर वहां से मंदिरहसौद होते हुए आरंग रोड की ओर आगे बढ़ गए। युवकों ने अलग-अलग जगह का वीडियो भी शेयर किया है। इसमें कई जगह सडक़ जाम भी हुआ है। यातायात भी प्रभावित हुआ है।
