CA निकला न्यूड पार्टी का सोशल मीडिया हैंडलर, Fake ID से बनाया इंस्टाग्राम पेज, बड़ा खुलासा…

आरोपी आदर्श का एक रिश्तेदार भी इसमें शामिल है। वह फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगी है। बताया जाता है कि न्यूड पार्टी को सोशल मीडिया में आदर्श प्रमोट कर रहा था। उसका रिश्तेदार इसमें भूमिका निभा रहा था। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में लगी है। घर में कई जगह पुलिस ने छापा मारा, लेकिन उसका पता नहीं चला। आदर्श का रायपुर भी आना-जाना था। न्यूड पार्टी मामले का खुलासा होने के बाद आदर्श ने इंस्टाग्राम आईडी को बंद कर दिया था।