रायपुर

CA निकला न्यूड पार्टी का सोशल मीडिया हैंडलर, Fake ID से बनाया इंस्टाग्राम पेज, बड़ा खुलासा…

Nude Party Scam: रायपुर राजधानी में न्यूड पार्टी का आयोजन करने के लिए सोशल मीडिया में जमकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा था।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 16, 2025

CA निकला न्यूड पार्टी का सोशल मीडिया हैंडलर, Fake ID से बनाया इंस्टाग्राम पेज, बड़ा खुलासा...(photo-patrika0
CA निकला न्यूड पार्टी का सोशल मीडिया हैंडलर, Fake ID से बनाया इंस्टाग्राम पेज, बड़ा खुलासा...(photo-patrika0

Nude Party Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी में न्यूड पार्टी का आयोजन करने के लिए सोशल मीडिया में जमकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा था। पुलिस ने इसके सोशल मीडिया हैंडलर को मध्य प्रदेश के अनूपपुर से गिरफ्तार कर लिया है। उसे दो दिन की रिमांड पर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि न्यूड पार्टी के लिए इवेंट मैनेजमेंट, सोशल मीडिया हैंडलर, होटल-फार्म हाउस संचालक आदि की पूरी टीम होती है। इसमें सबकी अलग-अलग जिम्मेदारी होती है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की है। इससे पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।

Nude Party Scam: sinful_writerv नाम से बनाया इंस्टाग्राम पेज

मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने बताया कि 13 सितंबर को इंस्टाग्राम में आईडी बनाकर Raipur NUDE PARTY में Invitation देते हुए Couples Girls को शामिल होने कहा था। इसकी सूचना मिलने पर तेलीबांधा थाने में संबंधित आईडी संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

मामले की तकनीकी जांच में मध्य प्रदेश के जिला अनूपपुर के बिजूरी निवासी आदर्श अग्रवाल का पता चला। पुलिस की टीम ने आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी न्यूड पार्टी के लिए सोशल मीडिया हैंडलर का काम कर रहा था। वह इंस्टाग्राम में पेज बनाकर युवक-युवतियों को इसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण दे रहा था। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन का जब्त कर लिया है। इसमें कई अश्लील पार्टी के सोशल मीडिया पेज मिले हैं।

रायपुर के एक बड़े होटल में होने वाली थी पार्टी

सूत्रों के मुताबिक न्यूड पार्टी का आयोजन एक बड़े होटल में किया जाना था। इसके लिए अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म में इसका गोपनीय तरीके से प्रचार किया जा रहा था। इस मामले की पुलिस दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है कि इस तरह के पोस्ट के जरिए कुछ और करने की तैयारी तो नहीं थी।

दूसरा आरोपी हुआ फरार

आरोपी आदर्श का एक रिश्तेदार भी इसमें शामिल है। वह फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगी है। बताया जाता है कि न्यूड पार्टी को सोशल मीडिया में आदर्श प्रमोट कर रहा था। उसका रिश्तेदार इसमें भूमिका निभा रहा था। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में लगी है। घर में कई जगह पुलिस ने छापा मारा, लेकिन उसका पता नहीं चला। आदर्श का रायपुर भी आना-जाना था। न्यूड पार्टी मामले का खुलासा होने के बाद आदर्श ने इंस्टाग्राम आईडी को बंद कर दिया था।

मोबाइल से जानकारी की डिलीट

आरोपी आदर्श ने इंदौर में सीए की पढ़ाई की है। इसके बाद अपने घर में कारोबार कर रहा था। गिरफ्तारी के भय से आरोपी ने अपने मोबाइल से कई जानकारियां डिलीट कर दी हैं। पुलिस साइबर एक्सपर्ट के जरिए उस डाटा का रिकवर कर रही है।

सभी गुनहगारों पर हो सख्त कार्रवाई: बैज

रायपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का आरोप है कि राजधानी में होने वाली न्यूड पार्टी के आयोजकों को सरकार का संरक्षण था। इस पार्टी का खुलासा होने के 72 घंटे बाद भी पुलिस इस न्यूड पार्टी के किसी भी आयोजक को नहीं पकड़ पाई है। जिन लोगों को पकड़ा है वे भी ऐसी ही दूसरी गंदी पार्टी स्ट्रेंजर पार्टी आयोजित करने जा रहे थे।

जब से राज्य में भाजपा की सरकार बनी है राज्य में बेधड़क न्यूड पार्टी स्ट्रेंजर पार्टी, रेव पार्टी जैसे आयोजन हो रहे। बिना सरकार के संरक्षण के यह संभव नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दूषित करने में लगी है। अभी तक मुख्यमंत्री का इस मामले में कोई बयान नहीं आया, पुलिस का मीडिया के सामने अधिकृत बयान नहीं आया, किसको बचाना चाह रहे है?

भाजपा पर लगाया संस्कृति को दूषित करने का आरोप

बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बेहद दुर्भाग्यजनक है कि विपक्ष में रह कर शराब बंदी की दुहाई देने वाली भाजपा की सरकार अब शराब की बिक्री और खपत बढ़ाने में लगी है। आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने बयान दिया है कि और प्रीमियम शराब की दुकान खोली जाएगी ताकि अच्छे लोग शराब पीने आगे आए।

मतलब यह सरकार पूरे प्रदेश को शराब खोर बनाना चाहती है। प्रदेश में बिना होलोग्राम की अवैध शराब सरकार बिकवा के शराब की काली कमाई में लगी है। प्रदेश के बाहर से बड़ी संख्या में सरकार के संरक्षण में प्रदेश में अवैध शराब आ रही है।

Published on:

16 Sept 2025 10:39 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CA निकला न्यूड पार्टी का सोशल मीडिया हैंडलर, Fake ID से बनाया इंस्टाग्राम पेज, बड़ा खुलासा…

