बस्तर दशहरा इस बार खास होने की उम्मीद, अमित शाह के शामिल होने की संभावना… PM को भी मिला न्यौता

Bastar Dussehra: छत्तीसगढ़ के बस्तर में इस बार दशहरा समारोह को लेकर खास तैयारियाँ चल रही हैं। जानकारी के अनुसार, बस्तर दशहरा की प्रमुख प्रथा मुरिया दरबार में इस बार देश के गृहमंत्री अमित शाह के शामिल होने की संभावना है। यह आयोजन इस वर्ष और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय की है। इस दिशा में गृहमंत्री समय-समय पर बस्तर का दौरा कर बड़ी रणनीतिक तैयारियों और संदेशों को साझा करते रहे हैं।