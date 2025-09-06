PM मोदी कर सकते है बस्तर का दौरा, बाढ़ प्रभावित राज्यों में हालात की करेंगे समीक्षा…

PM Modi Bastar Visit: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही उत्तर भारत के बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे हालात की समीक्षा करेंगे और राहत-बचाव कार्यों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी का यह दौरा लगातार बारिश से हुई तबाही के बीच हो रहा है, जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है और बुनियादी ढांचे और कृषि को भारी नुकसान पहुंचाया है।