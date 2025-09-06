PM मोदी कर सकते है बस्तर का दौरा, बाढ़ प्रभावित राज्यों में हालात की करेंगे समीक्षा…

PM Modi Bastar Visit: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही उत्तर भारत के बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे हालात की समीक्षा करेंगे और राहत-बचाव कार्यों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी का यह दौरा लगातार बारिश से हुई तबाही के बीच हो रहा है, जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है और बुनियादी ढांचे और कृषि को भारी नुकसान पहुंचाया है।
लगातार बारिश और आपदाओं के कारण हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अब तक 500 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। पिछले दो दिनों में भूस्खलन और मकान ढहने से दर्जनों लोग मारे गए हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थिति बेहद गंभीर है। मानसून की शुरुआत से अब तक यहां 360 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के अनुसार, 1,087 सड़कें बंद हैं, 2,838 बिजली लाइनें ठप हैं और 509 जल आपूर्ति योजनाएं बाधित हैं। भारी बारिश से राजमार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, हजारों लोग फंसे हुए हैं और फसलें भी पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह इस क्षेत्र की दशकों में सबसे भयावह आपदा है।