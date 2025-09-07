Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

पार्टी हित से कभी नहीं रहा वास्ता… वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने पूर्व मंत्री चौबे पर साधा निशाना, खड़गे को पत्र लिखकर की ये मांग

Political News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के खिलाफ अब बस्तर के वरिष्ठ कांग्रेसी आवाज उठाने लगे हैं। चौबे की बयानबाजी से आहत हैं और इसे पार्टी विरोधी और अनुशासनहीनता करार देते हुए चौबे के खिलाफ कार्रवाई की मांग पार्टी नेतृत्व से कर रहे हैं।

जगदलपुर

Khyati Parihar

Sep 07, 2025

CG Political news
रविंद्र चौबे के खिलाफ हो सकती है बड़ी कार्रवाई ( Photo - Patrika )

CG Political News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के खिलाफ अब बस्तर के वरिष्ठ कांग्रेसी आवाज उठाने लगे हैं। चौबे की बयानबाजी से आहत हैं और इसे पार्टी विरोधी और अनुशासनहीनता करार देते हुए चौबे के खिलाफ कार्रवाई की मांग पार्टी नेतृत्व से कर रहे हैं। बस्तर संभाग के वरिष्ठ कांग्रेस नेता उमाशंकर शुक्ला ने चौबे के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भेजकर तत्काल एक्शन लेने की मांग की है।

उमाशंकर शुक्ला ने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को लेकर रविंद्र चौबे द्वारा की जा रही बयानबाजी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शुक्ला ने कहा है कि रविंद्र चौबे दुर्ग जिले के साजा क्षेत्र से विधायक रहे हैं और भूपेश बघेल की सरकार में कृषि एवं पशु धन विकास मंत्री रहे। वर्ष 2008 से 2013 तक नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। साजा विधानसभा क्षेत्र चौबे परिवार की परपंरागत सीट रही है।

पूर्व में चौबे के पिता स्व. देवी प्रसाद चौबे, माता स्व. कुमारी देवी चौबे, 1977 में बड़े भाई प्रदीप चौबे एवं उसके बाद से खुद रविन्द्र चौबे निरंतर साजा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। क्षेत्र का विधायक, प्रदेश सरकार का मंत्री किसी भी जाति या धर्म का हो, सबसे पहले वह पूरे क्षेत्र एवं प्रदेश की जनता का प्रतिनिधि होता है। चौबे ब्राहण नेता होने के नाते मंत्रिपरिषद में जगह पाने में सफल हो गए, ब्राहमणों के हितसंवर्धन से परे ही रहे।

ये भी पढ़ें

शाह पर विवादित टिप्पणी करने वाली महुआ मोइत्रा को नोटिस, BJP नेता ने कहा- माफी मांगें नहीं तो… जानें पूरा मामला
रायपुर
शाह पर विवादित टिप्पणी करने वाली महुआ मोइत्रा को नोटिस (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Political News: डॉ. रमन से लेवी वसूलते थे रविंद्र चौबे

उमाशंकर शुक्ला ने रविंद्र चौबे पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चौबे तत्कालीन भाजपा सरकार के मुयमंत्री डॉ रमन सिंह से मासिक लेवी लेते रहे हैं और मुद्दों से दूर हटते थे। मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने कभी पूरे प्रदेश का भ्रमण नहीं किया, सिर्फ उनके द्वारा स्वहित के ही कार्य किए गए। रवींद्र चौबे को न तो संगठन का ज्ञान है, न ही प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भावनाओं की जानकारी है। अत: ऐसे व्यक्ति द्वारा संगठन के संबंध में कही गई बातों को तरजीह नहीं देनी चाहिए। पं. उमाशंकर शुक्ला ने ये सारी बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी में भी कही हैं।

ये भी पढ़ें

बंद होने वाली है आयुष्मान योजना! PCC चीफ बैज ने कही ये बात, सरकार पर जमकर साधा निशाना
रायपुर
फोटो सोर्स- X हैंडल, Deepak Baij)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Sept 2025 06:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / पार्टी हित से कभी नहीं रहा वास्ता… वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने पूर्व मंत्री चौबे पर साधा निशाना, खड़गे को पत्र लिखकर की ये मांग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट