बंद होने वाली है आयुष्मान योजना! PCC चीफ बैज ने कही ये बात, सरकार पर जमकर साधा निशाना

पिछले 17 माह से आश्वासन के बाद भी चिकित्सकों का भुगतान नहीं हुआ है। बकाया भुगतान करने की अस्पतालों ने अंतिम चेतावनी भी सरकार को दी है। उसके बाद भी सरकार अस्पतालों का भुगतान नहीं कर रही है। यदि निजी अस्पतालों ने गरीबों का इलाज बंद कर दिया तो गरीब वर्ग के लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। अनेक ऐसी बीमारियां है जिनका इलाज निजी अस्पतालों में ही होता है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में सभी मरीजों का इलाज हो भी नहीं सकता। अत: सरकार इस मामले में त्वरित निर्णय ले।