Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG Politics News: भगवान भरोसे चल रही सरकार… CM साय के विदेश यात्रा पर PCC दीपक बैज ने कसा तंज, कही ये बात

CG Politics News: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल पर है इस कारण सरकारी कामकाज ठप पड़ा है।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 22, 2025

फोटो सोर्स- X हैंडल, Deepak Baij)
फोटो सोर्स- X हैंडल, Deepak Baij)

CG Politics News: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल पर है इस कारण सरकारी कामकाज ठप पड़ा है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी विदेश घूमने निकल गए हैं। राज्य में मितानिनें हड़ताल पर हैं। 16000 से अधिक एनआरएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, पटवारी हड़ताल पर हैं, अधिकारी-कर्मचारी संगठन कल से हड़ताल पर जा रहे हैं। प्रदेश में अराजकता के हालात है।

ऐसे में मुख्यमंत्री का विदेश प्रवास का जाना साबित करता है कि सरकार भगवान भरोसे चल रही है। बैज ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बदहाल है। रोज हो रही हत्याओं, लूट, चाकूबाजी, बलात्कार की घटनाओं की समीक्षा कर जनता को राहत पहुंचाने के बजाय मुख्यमंत्री तफरी करने विदेश निकल गए।

ये भी पढ़ें

दूसरे दलों से आए नेताओं को BJP में मिलती है बड़ी कुर्सी, उनके अपने कार्यकर्ता दरी उठाने और झंडा लगाने तक सीमित… पूर्व CM के बयान से गरमाई सियासत
रायपुर
Bhupesh Baghel, cg news

जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे में CM साय

बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जापान और दक्षिण कोरिया की 10 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार को रवाना हुए। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उन्हें विदा करने सरकार के मंत्री, और अफसर मौजूद थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद साय की यह पहली विदेश यात्रा है।

सीएम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया वे जापान के ओसाका में आयोजित होने वाले वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा, जापान और दक्षिण कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक, मोटर वाहन और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। इसलिए, हम अपनी नई औद्योगिक नीति के साथ वहां जा रहे हैं और उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद राज्य को अब तक 6.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हासिल हुए हैं। इनमें से कई पर काम शुरू हो चुके हैं और अन्य के कार्यान्वयन में कुछ समय लगेगा। सीएम ने कहा, छत्तीसगढ़ विश्व पटल पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए तैयार है। जापान के ओसाका में 13 अप्रैल से 13 अक्टूबर 2025 तक आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में छत्तीसगढ़ अपनी धरोहर एवं विकास यात्रा का प्रदर्शन करेगा।

ये भी पढ़ें

कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने, पूर्व CM बघेल ने पूछा- 14 मंत्री बनाने की अनुमति कब मिली? तीखी बयानबाजी शुरू
रायपुर
छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 02:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Politics News: भगवान भरोसे चल रही सरकार… CM साय के विदेश यात्रा पर PCC दीपक बैज ने कसा तंज, कही ये बात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.