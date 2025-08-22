CG Politics News: भगवान भरोसे चल रही सरकार… CM साय के विदेश यात्रा पर PCC दीपक बैज ने कसा तंज, कही ये बात

मुख्यमंत्री ने कहा, नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद राज्य को अब तक 6.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हासिल हुए हैं। इनमें से कई पर काम शुरू हो चुके हैं और अन्य के कार्यान्वयन में कुछ समय लगेगा। सीएम ने कहा, छत्तीसगढ़ विश्व पटल पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए तैयार है। जापान के ओसाका में 13 अप्रैल से 13 अक्टूबर 2025 तक आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में छत्तीसगढ़ अपनी धरोहर एवं विकास यात्रा का प्रदर्शन करेगा।