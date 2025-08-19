धमतरी-रायपुर मर्डर केस…PCC चीफ बैज ने CM साय को लिखा पत्र, पीडि़त परिवार को 50-50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग

बैज ने सीएम को पत्र में लिखा है कि यह अत्यंत पीड़ा का विषय है कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। वहीं, प्रदेशभर में सभी तरह के नशे के पदार्थ जैसे शराब, नशीली दवाइयां, गोलियां, ड्रग्स, गांजा इत्यादि आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, जिसके कारण प्रदेश में नशे के चलते होने वाले अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो कि बहुत ही चिंतनीय है।