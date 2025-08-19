Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

धमतरी-रायपुर मर्डर केस…PCC चीफ बैज ने CM साय को लिखा पत्र, पीडि़त परिवार को 50-50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग

Dhamtari-Raipur Murder Case: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर प्रदेश में नशे के बढ़ते प्रकोप और इससे जुड़े अपराधों पर चिंता व्यक्त की।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 19, 2025

फोटो सोर्स- X हैंडल, Deepak Baij)
फोटो सोर्स- X हैंडल, Deepak Baij)

Dhamtari-Raipur Murder Case: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर प्रदेश में नशे के बढ़ते प्रकोप और इससे जुड़े अपराधों पर चिंता व्यक्त की। साथ ही उन्होंने हाल ही में धमतरी और रायपुर में हुई चाकूबाजी की घटनाओं में जान गंवाने वाले युवकों के परिजनों के लिए 50-50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है।

बैज ने सीएम को पत्र में लिखा है कि यह अत्यंत पीड़ा का विषय है कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। वहीं, प्रदेशभर में सभी तरह के नशे के पदार्थ जैसे शराब, नशीली दवाइयां, गोलियां, ड्रग्स, गांजा इत्यादि आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, जिसके कारण प्रदेश में नशे के चलते होने वाले अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो कि बहुत ही चिंतनीय है।

(Photo source- Patrika)

शासन ने अभी तक नहीं लिया संज्ञान

बैज ने आगे लिखा है कि पिछले दिनों धमतरी के ढाबे में खाना खाने रुके रायपुर के तीन युवक आलोक सिंह ठाकुर, नितिन टांडी और सुरेश हियाल की निर्मम हत्या कर दी गई। अपराधियों की सामने आई तस्वीरों से उनकी मनोस्थिति साफ स्पष्ट हो रही है कि नशे की हालत में सुनियोजित तरीके से किया गया अपराध है।

इसी प्रकार रायपुर के चंगोराभाठा में केवल गाड़ी टकरा जाने की छोटी सी घटना में एक डिलिवरी ब्वॉय हेमंत कोठारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों ही प्रकरणों में चारों युवक बेकसूर और अपने घर के इकलौते कमाने वाले युवक थे। आज उनके परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शासन-प्रशासन ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है।

शहर की खबरें:

Published on:

