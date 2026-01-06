सेंट्रल जेल रायपुर में बंदी ने लगाई फांसी, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर किया प्रदर्शन

जेल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, रविवार शाम करीब 6.45 बजे सुनील महानंद को जेल अपर अष्टकोण के बैरक नंबर 4 के पीछे पीपल के पेड़ पर फंदे से लटका देखा गया। उसने अपने गमछे से फंदा बनाकर पेड़ की टहनी पर फांसी लगा ली। ड्यूटी पर तैनात पहरेदारों की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने उसे नीचे उतारा। उस समय सांसें चल रही थीं। तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेल प्रशासन का कहना है कि पूरी घटना जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिसमें कैदी को फांसी लगाते हुए देखा गया है।