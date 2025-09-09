CG News: प्रदेश की 11 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में AI की एंट्री, SabhaSaar टूल से मिनट्स होंगे ऑटोमैटिक तैयार

CG News: राहुल जैन/छत्तीसगढ़ के करीब 11 हजार 693 ग्राम पंचायतों में आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (एआई ) का उपयोग होगा। इसके लिए केंद्र सरकार (SabhaSaar) सभासार उपकरण (टूल) तैयार किया गया है। इनका उपयोग ग्राम पंचायतों में होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में किया जाएगा। ऑडियो और वीडियो का उपयोग कर इस टूल के जरिए ग्रामसभा की बैठक का विवरण (मिनट्स) तैयार होगा।