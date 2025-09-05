CG News: अज्ञात ट्रकों की टक्कर से 10 गौवंश की मौत, ग्रामीणों में बढ़ा आक्रोश…

वाहन चालक दुर्घटना के बाद रतार बढ़ा कर भाग जाते हैं। मृत गौवंश को जेसीबी के माध्यम से उठाकर अन्यत्र ले जाया गया। 2 सितंबर की रात्रि 9:45 बजे की रात 11 गौवंश को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। 6 की तो घटनास्थल पर मौत हो चुकी थी। पांच गंभीर रूप से घायल थे। 10 दिनों में लगभग 20 गौवंश की मौत हो चुकी है। पुलिस प्रशासन को बारीकी से जांच कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।