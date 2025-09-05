CG News: अज्ञात ट्रकों की टक्कर से 10 गौवंश की मौत, ग्रामीणों में बढ़ा आक्रोश…

CG News: छत्तीसगढ़ के दल्लीराजहरा के कुसुमकसा क्षेत्र में माइंस में चलने वाले ट्रकों ने दो रात्रि में 10 गौवंश को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो चुकी है। मंगलवार और बीती रात्रि को कुसुमकसा मुय चौराहे पर जही मोड़ के पास टोलप्लाजा के पहले अज्ञात वाहन ने 11 गौवंश को अपनी चपेट में ले लिया था। इसमें से 6 की घटनास्थल पर मौत हो चुकी थी और पांच घायल हो गए।
पूर्व जनपद सदस्य संजय बैस ने बताया कि कुसुमकसा के मुय चौराहे एवं बस स्टेशन चौक पर दो गौवंश की मौत हो चुकी है। कल इसी जगह फिर दो गौवंश की मौत हुई थी। आसपास की दुकानों में जाकर सीसीटीवी कैमरा देखने से पता चला कि यह गाड़ी माइंस में आयरन ओर ले जाने का काम करती है। घटना लगभग रात 3 बजे की है। अंधेरा होने के कारण कैमरा में स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है।
वाहन चालक दुर्घटना के बाद रतार बढ़ा कर भाग जाते हैं। मृत गौवंश को जेसीबी के माध्यम से उठाकर अन्यत्र ले जाया गया। 2 सितंबर की रात्रि 9:45 बजे की रात 11 गौवंश को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। 6 की तो घटनास्थल पर मौत हो चुकी थी। पांच गंभीर रूप से घायल थे। 10 दिनों में लगभग 20 गौवंश की मौत हो चुकी है। पुलिस प्रशासन को बारीकी से जांच कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।