CG News: 5 दिन बाद मिला 2 छात्राओं का शव, नदी में नाव पलटने से हुई थी दुर्घटना

CG News: बस्तर संभाग में आई भीषण बाढ़ ने जनजीवन को तहस-नहस कर दिया है और मासूम जिंदगियों को भी लील लिया। जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के चिंगेर गांव की दो छात्राओं का शव शनिवार को इंद्रावती नदी से बरामद हुआ। बीते सोमवार को दो छात्राएं,जो पांचवीं कक्षा में पढ़ती थीं, नेलागोंडा घाट पार कर रही थीं। तभी नाव पलट गई और दोनों बच्चियां तेज बहाव में बह गईं।