CG News: 2019-24 की राशि अटकी, महापौर-अध्यक्ष और पार्षद निधि का नहीं हुआ उपयोग

वहीं 50 हजार से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका में अध्यक्ष निधि की 37 लाख 50 हजार रुपए की गई है। 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाली नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि की राशि 22 लाख 50 हजार रुपए और 10 हजार से कम जनसंख्या वाली नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि 15 लाख रुपए की गई है। इसी तरह नगर निगमों में पार्षद निधि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी है। नगर निगम में एल्डरमैन विकास निधि की राशि को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख 50 हजार रुपए कर दिया गया है।