12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: निकायों में ऑनलाइन जमा होगा संपत्ति कर, सीएम विष्णु देव साय आज बिलासपुर में करेंगे लांच

CG News: नगर निगमों में ऑफलाइन जमा हो रहा था संपत्ति कर: जानकारी के अनुसार तीन नगर निगमों बिरगांव, भिलाई-चरोदा और धमतरी तथा 43 नगर पालिकाओं में ऑफलाइन संपत्ति कर जमा करने की सुविधा थी।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 12, 2025

CG News: निकायों में ऑनलाइन जमा होगा संपत्ति कर, सीएम विष्णु देव साय आज बिलासपुर में करेंगे लांच
निकायों में ऑनलाइन जमा होगा संपत्ति कर (Photo Patrika)

CG News: राज्य के तीन नगर निगम और 43 नगर पालिकाओं में अब तक लोग ऑफलाइन संपत्ति कर जमा कर रहे थे। इससे लोगों को निजात मिलेगी। अब लोग घर बैठे संपत्ति कर कभी भी जमा कर सकेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा लोगों की सुविधा के लिए जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल की लांचिंग मुयमंत्री विष्णुदेव साय मंगलवार को बिलासपुर में एक कार्यक्रम में करेंगे।

इन नगर निगमों में ऑफलाइन जमा हो रहा था संपत्ति कर: जानकारी के अनुसार तीन नगर निगमों बिरगांव, भिलाई-चरोदा और धमतरी तथा 43 नगर पालिकाओं में ऑफलाइन संपत्ति कर जमा करने की सुविधा थी। बाकी नगर निगमों की तरह बचे नगर निगमों और नगर पालिकाओं में भी ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करने के लिए पोर्टल की मांग की जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा उक्त तीनों नगर निगमों और नगर पालिकाओं में ऑनलाइन संपत्तिकर जमा करने के लिए पोर्टल शुरू किया जा रहा है। एक साथ 46 शहरों में ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करने की सुविधा स्थानीय स्वशासन को आधुनिक बनाने और नागरिकों को घर बैठे सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम है।

पैर धोकर स्वच्छता दीदियों का करेंगे समान

बिलासपुर के बहतराई स्थित इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मंगलवार को मुयमंत्री विष्णु देव साय ‘स्वच्छता संगम-2025’ में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाने वाली स्वच्छता दीदियों के पैर धोकर समान करेंगे। वे इस दौरान स्वच्छ सर्वेक्षण-2024-25 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों को भी समानित करेंगे। कार्यक्रम में 260 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे। उप मुयमंत्री अरुण साव तथा केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री तोखन साहू भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 01:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: निकायों में ऑनलाइन जमा होगा संपत्ति कर, सीएम विष्णु देव साय आज बिलासपुर में करेंगे लांच

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.