CG News: निकायों में ऑनलाइन जमा होगा संपत्ति कर, सीएम विष्णु देव साय आज बिलासपुर में करेंगे लांच

इन नगर निगमों में ऑफलाइन जमा हो रहा था संपत्ति कर: जानकारी के अनुसार तीन नगर निगमों बिरगांव, भिलाई-चरोदा और धमतरी तथा 43 नगर पालिकाओं में ऑफलाइन संपत्ति कर जमा करने की सुविधा थी। बाकी नगर निगमों की तरह बचे नगर निगमों और नगर पालिकाओं में भी ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करने के लिए पोर्टल की मांग की जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा उक्त तीनों नगर निगमों और नगर पालिकाओं में ऑनलाइन संपत्तिकर जमा करने के लिए पोर्टल शुरू किया जा रहा है। एक साथ 46 शहरों में ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करने की सुविधा स्थानीय स्वशासन को आधुनिक बनाने और नागरिकों को घर बैठे सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम है।