11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

PhD की 22 सीटों पर एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त तक, जल्द करें…

PhD Admission 2025: बिलासपुर जिले में पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय ने नियमित मोड में पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 अगस्त 2025 कर दी है।

बिलासपुर

Shradha Jaiswal

Aug 11, 2025

पीएचडी की 22 सीटों पर एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त तक, जल्द करें (photo-patrika)
पीएचडी की 22 सीटों पर एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त तक, जल्द करें

PhD Admission 2025: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय ने नियमित मोड में पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 अगस्त 2025 कर दी है।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव भुवन राज ने बताया कि यह प्रक्रिया यूजीसी के निर्देशों और विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 1, पार्ट-बी के तहत संचालित की जा रही है। कुल 22 सीटों पर प्रवेश होना है, जिसमें हिन्दी विषय में 1, प्रबंधन में 4 (2 अंतरिम), शिक्षा में 9, वाणिज्य में 4 और कंप्यूटर विज्ञान में 4 सीटें शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

हैल्थ साइंस विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला, देश-विदेश की कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले डॉक्टरों को मिलेंगे 50 और 25 हजार रुपए
रायपुर
डॉक्टरों (Photo Patrika)

PhD Admission 2025: ऐसे कर सकते हैं आवेदन

सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपए तथा एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के लिए 500 रुपए तय किया गया है। शुल्क बैंक ऑफ बड़ौदा या छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के चालान से जमा करना होगा। आवेदन पत्र, सूचना विवरणिका और चालान प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन के बाद हार्ड कॉपी और जरूरी दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रतियां स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से 14 अगस्त तक विश्वविद्यालय के पते पर भेजना अनिवार्य है। इसके बाद प्री-एडमिशन एग्जाम आयोजित की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 01:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / PhD की 22 सीटों पर एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त तक, जल्द करें…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.