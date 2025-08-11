PhD की 22 सीटों पर एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त तक, जल्द करें…

विश्वविद्यालय के कुलसचिव भुवन राज ने बताया कि यह प्रक्रिया यूजीसी के निर्देशों और विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 1, पार्ट-बी के तहत संचालित की जा रही है। कुल 22 सीटों पर प्रवेश होना है, जिसमें हिन्दी विषय में 1, प्रबंधन में 4 (2 अंतरिम), शिक्षा में 9, वाणिज्य में 4 और कंप्यूटर विज्ञान में 4 सीटें शामिल हैं।