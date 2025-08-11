PhD की 22 सीटों पर एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त तक, जल्द करें…

PhD Admission 2025: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय ने नियमित मोड में पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 अगस्त 2025 कर दी है।
विश्वविद्यालय के कुलसचिव भुवन राज ने बताया कि यह प्रक्रिया यूजीसी के निर्देशों और विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 1, पार्ट-बी के तहत संचालित की जा रही है। कुल 22 सीटों पर प्रवेश होना है, जिसमें हिन्दी विषय में 1, प्रबंधन में 4 (2 अंतरिम), शिक्षा में 9, वाणिज्य में 4 और कंप्यूटर विज्ञान में 4 सीटें शामिल हैं।
सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपए तथा एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के लिए 500 रुपए तय किया गया है। शुल्क बैंक ऑफ बड़ौदा या छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के चालान से जमा करना होगा। आवेदन पत्र, सूचना विवरणिका और चालान प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के बाद हार्ड कॉपी और जरूरी दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रतियां स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से 14 अगस्त तक विश्वविद्यालय के पते पर भेजना अनिवार्य है। इसके बाद प्री-एडमिशन एग्जाम आयोजित की जाएगी।