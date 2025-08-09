हैल्थ साइंस विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला, देश-विदेश की कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले डॉक्टरों को मिलेंगे 50 और 25 हजार रुपए

CG News: डॉक्टरों को इंटरनेशनल कांफ्रेंस में जाने के लिए 50 हजार व नेशनल कांफ्रेंस के लिए 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। यह भी पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। हालांकि कई डॉक्टरों ने इसे नाकाफी बताया है। उनका कहना है कि जितनी राशि दी जाएगी, वह हवाई जहाज के टिकट में खत्म हो जाएगी। विवि ने भी कहा है कि बाकी खर्च डॉक्टरों को अपनी जेब से करना होगा।