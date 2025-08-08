8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर! MBBS में प्रवेश के लिए अब 10 अगस्त तक पंजीयन, इस दिन जारी होगी आवंटन सूची

MBBS: प्रदेश के मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस व बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 08, 2025

मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर (Photo source- Patrika)
मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर (Photo source- Patrika)

MBBS: प्रदेश के मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस व बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तारीख 4 अगस्त तक थी। तब तक नीट क्वालिफाइड 6200 के आसपास छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पहले 8 अगस्त को पहली आवंटन सूची आनी थी, लेकिन अब 14 को आएगी।

एनएमसी की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने ऑल इंडिया कोटे के लिए तारीख बढ़ा दी थी। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्टेट, मैनेजमेंट व एनआरआई कोटे के लिए काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल रिवाइज कर दिया है। इससे भी राउंड रिवाइज हुआ है। प्रदेश में एमबीबीएस की 1980 व बीडीएस की 700 समेत कुल 2680 सीटें हैं। इनमें प्रवेश के लिए 29 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया था।

इस बार 22261 छात्र नीट क्वालिफाइड हैं, लेकिन इसमें केवल मेरिट में ऊपर 12 फीसदी छात्रों को ही प्रवेश मिलने की संभावना है। इस बार नीट यूजी सीजी टॉपर छात्र के 720 में 618 अंक है। 600 से 618 तक स्कोर वाले केवल 13 छात्र हैं। इनमें 8 जनरल के, ओबीसी के 4 व एक छात्र ईडब्ल्यूएस कोटे वाला है। क्वालिफाइड का केवल ये मतलब है कि ये छात्र काउंसलिंग में शामिल होने के लिए पात्र है।

ये भी पढ़ें

मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर! नीट यूजी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 से, काउंसलिंग का शेड्यूल जारी
रायपुर
मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर (Photo source- Patrika)

एनआरआई कोटे पर लगी जनहित याचिका खारिज

स्पांसर्ड एनआरआई कोटे से प्रवेश को लेकर एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यह भी कहा है कि यह व्यक्तिगत हित के लिए लगाई गई याचिका थी। जमा अमानत राशि भी जब्त करने का आदेश दिया गया है। डीएमई कार्यालय ने पिछले साल इस कोटे के तहत नियमों को लेकर हुए बवाल को देखते हुए शासन से प्रवेश नियम पर मार्गदर्शन मांगा था। नए सत्र के लिए सभी 10 सरकारी व 4 निजी कॉलेजों को पहले ही मान्यता मिल चुकी है।

काउंसलिंग का शेड्यूल इस तरह

ऑनलाइन पंजीयन व फीस पेमेंट- च्वॉइस फिलिंग- मेरिट सूची - आवंटन सूची - एडमिशन

पहला राउंड: 07 से 10 अगस्त 7 से 11 अगस्त 12 अगस्त 14 अगस्त 18 से 23 अगस्त।
दूसरा राउंड: 27 अगस्त से 2 सितंबर 27 अगस्त से 3 सितंबर 6 सितंबर 8 से 13 सितंबर।
मापअप राउंड: 15 से 19 सितंबर 15 से 20 सितंबर 21 सितंबर 22 सितंबर 24 से 29 सितंबर।
स्ट्रे वैकेंसी राउंड: 01 व 02 अक्टूबर 1 से 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर 6 से 8 अक्टूबर।

ये भी पढ़ें

NEET UG Result 2025: नीट यूजी रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट! इस दिन जारी हो सकता है परिणाम, एनटीए ने घोषित की संभावित तारीख…
रायपुर
NEET UG Result

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 10:26 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर! MBBS में प्रवेश के लिए अब 10 अगस्त तक पंजीयन, इस दिन जारी होगी आवंटन सूची

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.