मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर! MBBS में प्रवेश के लिए अब 10 अगस्त तक पंजीयन, इस दिन जारी होगी आवंटन सूची

MBBS: प्रदेश के मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस व बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तारीख 4 अगस्त तक थी। तब तक नीट क्वालिफाइड 6200 के आसपास छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पहले 8 अगस्त को पहली आवंटन सूची आनी थी, लेकिन अब 14 को आएगी।
एनएमसी की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने ऑल इंडिया कोटे के लिए तारीख बढ़ा दी थी। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्टेट, मैनेजमेंट व एनआरआई कोटे के लिए काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल रिवाइज कर दिया है। इससे भी राउंड रिवाइज हुआ है। प्रदेश में एमबीबीएस की 1980 व बीडीएस की 700 समेत कुल 2680 सीटें हैं। इनमें प्रवेश के लिए 29 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया था।
इस बार 22261 छात्र नीट क्वालिफाइड हैं, लेकिन इसमें केवल मेरिट में ऊपर 12 फीसदी छात्रों को ही प्रवेश मिलने की संभावना है। इस बार नीट यूजी सीजी टॉपर छात्र के 720 में 618 अंक है। 600 से 618 तक स्कोर वाले केवल 13 छात्र हैं। इनमें 8 जनरल के, ओबीसी के 4 व एक छात्र ईडब्ल्यूएस कोटे वाला है। क्वालिफाइड का केवल ये मतलब है कि ये छात्र काउंसलिंग में शामिल होने के लिए पात्र है।
स्पांसर्ड एनआरआई कोटे से प्रवेश को लेकर एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यह भी कहा है कि यह व्यक्तिगत हित के लिए लगाई गई याचिका थी। जमा अमानत राशि भी जब्त करने का आदेश दिया गया है। डीएमई कार्यालय ने पिछले साल इस कोटे के तहत नियमों को लेकर हुए बवाल को देखते हुए शासन से प्रवेश नियम पर मार्गदर्शन मांगा था। नए सत्र के लिए सभी 10 सरकारी व 4 निजी कॉलेजों को पहले ही मान्यता मिल चुकी है।
ऑनलाइन पंजीयन व फीस पेमेंट- च्वॉइस फिलिंग- मेरिट सूची - आवंटन सूची - एडमिशन
पहला राउंड: 07 से 10 अगस्त 7 से 11 अगस्त 12 अगस्त 14 अगस्त 18 से 23 अगस्त।
दूसरा राउंड: 27 अगस्त से 2 सितंबर 27 अगस्त से 3 सितंबर 6 सितंबर 8 से 13 सितंबर।
मापअप राउंड: 15 से 19 सितंबर 15 से 20 सितंबर 21 सितंबर 22 सितंबर 24 से 29 सितंबर।
स्ट्रे वैकेंसी राउंड: 01 व 02 अक्टूबर 1 से 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर 6 से 8 अक्टूबर।