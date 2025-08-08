मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर! MBBS में प्रवेश के लिए अब 10 अगस्त तक पंजीयन, इस दिन जारी होगी आवंटन सूची

स्पांसर्ड एनआरआई कोटे से प्रवेश को लेकर एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यह भी कहा है कि यह व्यक्तिगत हित के लिए लगाई गई याचिका थी। जमा अमानत राशि भी जब्त करने का आदेश दिया गया है। डीएमई कार्यालय ने पिछले साल इस कोटे के तहत नियमों को लेकर हुए बवाल को देखते हुए शासन से प्रवेश नियम पर मार्गदर्शन मांगा था। नए सत्र के लिए सभी 10 सरकारी व 4 निजी कॉलेजों को पहले ही मान्यता मिल चुकी है।