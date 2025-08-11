छत्तीसगढ़ का पहला जेनेटिक सेंटर, DNA टेस्ट से अब जन्म से पहले जान सकेंगे बच्चे की बीमारी…

CG Genetic Center: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी स्वास्थ्य सुविधा की सौगात मिलने जा रही है। बिलासपुर स्थित सिस (छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान) में प्रदेश का पहला ‘जेनेटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित होने जा रहा है। यह सेंटर देश की शीर्ष शोध संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से शुरू होगा। जल्द ही आईसीएमआर की विशेषज्ञ टीम बिलासपुर पहुंचकर मॉलीक्यूलर लैब का निरीक्षण करेगी।