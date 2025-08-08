आधुनिक इलाज से वंचित अबुझमाड़ का मासूम, एक साल से बीमारी से जूझ रहा 7 वर्षीय संजय वड्दा

अब सवाल यह है कि क्या स्थानीय स्वास्थ्य अमला और प्रशासन संजय के परिजनों को सरकारी इलाज के लिए राजी कर पाएंगे? क्या विभाग स्थानीय विश्वासों और सांस्कृतिक बाधाओं को समझकर संजय जैसे मासूमों को चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचाने में सफल होगा? संजय की पीड़ा आज पूरे अबुझमाड़ की स्वास्थ्य सेवाओं की सच्चाई को सामने ला रही है। जरूरत है संवेदनशीलता, सक्रियता और संवाद की, ताकि संजय जैसे हजारों बच्चों की जिंदगी समय रहते बचाई जा सके।