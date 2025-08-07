बरतें सावधानी! मौसम बदलाव से पेट की बीमारियां बढ़ीं, अस्पतालों में बढ़ी भीड़…

बार-बार उल्टी या दस्त आना, तेज बुखार, कमजोरी, चक्कर आना, पेशाब कम आना, अत्यधिक थकान या बेहोशी, सिर दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, जी मिचलाना जैसे लक्षण हो तो तुरंत अस्पताल पहुंचे। जरा सी लापरवाही शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। वहीं बचाव के लिए घर का ताजा और साफ खाना खाएं। खुले और स्ट्रीट फूड से दूर रहें। ज्यादा पानी और ओआरएस लें। किसी तरह की परेशानी हो तो तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लें।