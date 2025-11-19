शहर के 5 लाख लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर.. यहां बनेगा नया फ्लाईओवर ब्रिज

रायपुरा चौक के आस-पास 10 किमी. के दायरे में बीते पांच वर्षों में 100 से ज्यादा आवासीय कॉलोनियों का निर्माण हुआ है। यहां वर्तमान में 2 से ढाई लाख की आबादी निवास कर रही है। इसके अलावा क्षेत्र के पुराने रहवासियों के लिए सुंदरनगर, कुशालपुर, गोल चौक, लाखेनगर की ओर आने के लिए रायपुरा अंडरपास की एकमात्र रास्ता है। महादेव घाट से रिंग रोड जाने के लिए रायपुरा चौक ही एकमात्र विकल्प है।