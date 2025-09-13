CG News: भूपेश बघेल का ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल, बोले- नतीजे क्यों नहीं सामने आए?

गृहमंत्री के एसआईआर वाले बयान पर बघेल ने कहा कि यह करवाना निर्वाचन आयोग का काम है। प्रमाणित करना जनता का काम नहीं होना चाहिए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तान के लोगों को बाहर किया जाए। ऑपरेशन ङ्क्षसदूर को हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज तक विजय शर्मा यह नहीं बता पाए कि कितने पाकिस्तानी यहां हैं, कितनों की पहचान हुई और कितनों को बाहर भेजा गया है।