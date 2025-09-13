Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: भूपेश बघेल का ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल, बोले- नतीजे क्यों नहीं सामने आए?

CG News: रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बघेल ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 13, 2025

CG News: भूपेश बघेल का ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल, बोले- नतीजे क्यों नहीं सामने आए?(photo-patrika)
CG News: भूपेश बघेल का ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल, बोले- नतीजे क्यों नहीं सामने आए?(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बघेल ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा से पूछा कि प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिक कितने हैं? और कितने को वापस भेजा गया है।

CG News: डिप्टी सीएम बताएं प्रदेश में कितने पाकिस्तानी नागरिक

गृहमंत्री के एसआईआर वाले बयान पर बघेल ने कहा कि यह करवाना निर्वाचन आयोग का काम है। प्रमाणित करना जनता का काम नहीं होना चाहिए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तान के लोगों को बाहर किया जाए। ऑपरेशन ङ्क्षसदूर को हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज तक विजय शर्मा यह नहीं बता पाए कि कितने पाकिस्तानी यहां हैं, कितनों की पहचान हुई और कितनों को बाहर भेजा गया है।

ये भी पढ़ें

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर से घर लौटे जवान का ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत, PM मोदी और पाकिस्तान के लिए कही ये बातें
सुरजपुर
Operation Sindoor

प्रदेश में कितने पाकिस्तानी नागरिक

बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बघेल ने कहा कि प्रदेश की स्थिति तार-तार हो चुकी है। सभी शहर हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती और नशे की गिरफ्त में हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी स्वीकार कर रहे हैं कि उनके राजनांदगांव विधानसभा में नशे का कारोबार खूब फल-फूल रहा है। नशे के मामले में सरकार ने एक टीआई को सस्पेंड भी किया है। यही सरकार की स्वीकारोक्ति है। राजनांदगांव में तीन हत्या, गैंगवार के बाद कार्रवाई देखने मिली।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Sept 2025 08:37 am

Published on:

13 Sept 2025 08:34 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: भूपेश बघेल का ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल, बोले- नतीजे क्यों नहीं सामने आए?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.