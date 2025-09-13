CG News: भूपेश बघेल का ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल, बोले- नतीजे क्यों नहीं सामने आए?

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बघेल ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा से पूछा कि प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिक कितने हैं? और कितने को वापस भेजा गया है।
गृहमंत्री के एसआईआर वाले बयान पर बघेल ने कहा कि यह करवाना निर्वाचन आयोग का काम है। प्रमाणित करना जनता का काम नहीं होना चाहिए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तान के लोगों को बाहर किया जाए। ऑपरेशन ङ्क्षसदूर को हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज तक विजय शर्मा यह नहीं बता पाए कि कितने पाकिस्तानी यहां हैं, कितनों की पहचान हुई और कितनों को बाहर भेजा गया है।
बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बघेल ने कहा कि प्रदेश की स्थिति तार-तार हो चुकी है। सभी शहर हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती और नशे की गिरफ्त में हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी स्वीकार कर रहे हैं कि उनके राजनांदगांव विधानसभा में नशे का कारोबार खूब फल-फूल रहा है। नशे के मामले में सरकार ने एक टीआई को सस्पेंड भी किया है। यही सरकार की स्वीकारोक्ति है। राजनांदगांव में तीन हत्या, गैंगवार के बाद कार्रवाई देखने मिली।