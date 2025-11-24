CG News: रात 3 बजे BSUP आवासों में दबिश, पुलिस ने तलाशे मादक पदार्थ, नशे की 440 गोलियां बरामद…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में मादक पदार्थों की तस्करी करने और आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने वालों की तलाश में पुलिस ने शहर के घनी और आउटर की कॉलोनियों में सरप्राइज चेकिंग की। इस दौरान बीएसयूपी आवास, राजीव आवास, आरवीएच आदि कॉलोनियों में दबिश दी। इस दौरान गांजा और गोली बेचने वाले दो आरोपी पकड़े गए। अलग-अलग मामलों में कुल 173 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें गांजा, टैबलेट और अवैध रूप से शराब बेचने वाले भी शामिल हैं।