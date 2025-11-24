CG News: रात 3 बजे BSUP आवासों में दबिश, पुलिस ने तलाशे मादक पदार्थ, नशे की 440 गोलियां बरामद...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में मादक पदार्थों की तस्करी करने और आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने वालों की तलाश में पुलिस ने शहर के घनी और आउटर की कॉलोनियों में सरप्राइज चेकिंग की। इस दौरान बीएसयूपी आवास, राजीव आवास, आरवीएच आदि कॉलोनियों में दबिश दी। इस दौरान गांजा और गोली बेचने वाले दो आरोपी पकड़े गए। अलग-अलग मामलों में कुल 173 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें गांजा, टैबलेट और अवैध रूप से शराब बेचने वाले भी शामिल हैं।
शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात करीब 3 बजे सिटी एएसपी लखन पटले के नेतृत्व में अलग-अलग पुलिस सबडिवीजन के 100 पुलिस जवानों की अलग-अलग टीमें बनाई गई। इसके बाद बीएसयूपी आवास, राजीव आवास कॉलोनियों में सरप्राइज चेकिंग की गई। इस दौरान खमतराई पुलिस ने ने दो युवकों को पकड़ा। आरोपी गोलू साहू के पास 15 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ।
जागृति नगर उरकुरा निवासी अविनाश सिंह के पास से नशे की 440 गोलियां बरामद हुई। इसी तरह शेख बाबुद्दीन उर्फ गब्बर और मोहम्मद समीर के पास से 7 किलो गांजा जब्त हुआ है। गोवर्धन नगर के संजू साहू के पास 92 पौवा अवैध शराब बरामद की गई। इसी तरह आयुष तिवारी और अंकित सिंह के पास चाकू बरामद हुआ। दोनों पर आर्म्स एक्ट लगाया गया है।
चेकिंग के दौरान अलग-अलग टीमों ने अवैध रूप से शराब बेचने वाले 12 आरोपियों को पकड़ा। उनसे 183 पौवा शराब जब्त की गई। 5 आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई। इस मौके पर फरार 37 आरोपियों को पकड़ा गया। इनके खिलाफ स्थायी और गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। संदिग्ध रूप से घूमते मिले 111 आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।
