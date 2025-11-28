CG News: छत्तीसगढ़ में नशे पर कड़ा प्रहार, 6 महीने में 13 गिरोह बेनकाब, 900 से ज्यादा गिरफ्तार

इस संबंध में नारको कोआर्डिनेशन सेंटर की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। स्कूल, कॉलेज से लेकर कॉलोनियों व मोहल्लों में जागरुकता अभियान के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों को नशा मुक्त किया जाना योजना में शामिल रहेगा। गृह विभाग ने इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक को पत्र लिखकर निगम आयुक्तों के माध्यम से प्रदेशभर में जागरूकता अभियान की निगरानी के निर्देश दिए हैं।