CG News: छत्तीसगढ़ में नशे पर कड़ा प्रहार, 6 महीने में 13 गिरोह बेनकाब, 900 से ज्यादा गिरफ्तार(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में नशे व अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बीते छह महीने में 13 अंतरराज्यीय गिरोह की पहचान की गई, वहीं 900 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस, नारकोटिक्स व अन्य इनफोर्समेंट एजेंसियों ने मिलकर प्रदेश में अब ठोस अभियान शुरू करने के लिए योजना बनाई है।
इस संबंध में नारको कोआर्डिनेशन सेंटर की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। स्कूल, कॉलेज से लेकर कॉलोनियों व मोहल्लों में जागरुकता अभियान के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों को नशा मुक्त किया जाना योजना में शामिल रहेगा। गृह विभाग ने इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक को पत्र लिखकर निगम आयुक्तों के माध्यम से प्रदेशभर में जागरूकता अभियान की निगरानी के निर्देश दिए हैं।
(नोट-आंकड़े 24 अक्टूबर 2025 को नारको कोआर्डिनेशन सेंटर की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में प्रस्तुत जानकारी के मुताबिक)
गृह विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग,आदिम जाति अनुसूचित जाति विभाग, युवा कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, राज्य उत्पाद शुल्क, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उपायुक्त नारकोटिक्स, पीएचक्यू छत्तीसगढ़, राजस्व खुफिया निदेशालय, रेलवे सुरक्षा बल, डाक विभाग, राज्य औषधि नियंत्रक, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, एनसीबी कोलकाता, एनसीबी रायपुर, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि, ईडी, एड्स कंट्रोल सोसायटी आदि।
राज्य स्तरीय समन्वय समिति ने कहा है कि जिला प्रशासन के माध्यम से नशे के खिलाफ ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रतिज्ञा ली जाए। जागरूकता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा में पोस्टर लगाए जाने चाहिए। 15 दिन के भीतर स्कूल, उच्च शिक्षा व महिला एवं बाल विकास विभाग को कार्ययोजना बनाकर देना होगा।
