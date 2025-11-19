CG News : छत्तीसगढ़ को मिली 774 नई सड़कें

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को मिली 774 नई सड़कों (New Roads) की स्वीकृति हमारे ग्रामीण विकास अभियान को नई गति देगी। यह निर्णय दूरस्थ और संपर्क विहीन बसावटों को बारहमासी सड़क सुविधा प्रदान करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ग्राम तक सुरक्षित, सुदृढ़ और सर्व मौसम सड़क संपर्क सुनिश्चित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए।- विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़