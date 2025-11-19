Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News : छत्तीसगढ़ को मिली 774 नई सड़कें

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल। सीएम विष्णुदेव साय बोले- 774 नई सड़कों की स्वीकृति हमारे ग्रामीण विकास अभियान को देगी नई गति।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Nov 19, 2025

Chhattisgarh News

CG News: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने देशभर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान कायम की है। योजना के विभिन्न चरणों में छत्तीसगढ़ को अब तक कुल 9722 सड़कें (48594 किमी) और 669 पुल स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 8753 सड़कें (43380 किमी) और 470 पुलों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है।

केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) के ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर जानकारी दी कि ग्रामीण सड़क संपर्क को और सुदृढ़ करते हुए PMGSY-IV के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 774 नई सड़कें (कुल लंबाई 2426.875 किमी) स्वीकृत की गई हैं। यह पहली बार है जब इस चरण में पात्र संपर्क विहीन बसाहटों को बारहमासी सड़कसंपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस स्वीकृति से छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की दूरस्थ और वंचित बसाहटों तक सर्व मौसम सड़क सुविधा पहुंचाने का मार्ग खुल गया है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (Union Ministry of Rura lDevelopment) के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा गया है कि बारहमासी सड़कसंपर्कता से इन बसाहटों को बाज़ार, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, पोषण, आपदा प्रबंधन और दैनिक आवागमन में व्यापक सुविधा मिलेगी। इससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास (Socio Economic Development) में तेजी, ग्रामीण आजीविका में वृद्धि और जनकल्याणकारी सेवाओं तक सुगम पहुंच सुनिश्चित होगी।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Union Minister Shivraj Singh Chouhan) ने छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana) के उत्कृष्ट क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने लगातार अग्रणी प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों, पीएमजीएसवाई टीम, इंजीनियरों और मैदानी अमले को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए प्रयास निरन्तर जारी रहेगा और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास की गति में तेजी आएगी।

बारहमासी सड़क सुविधा ऐतिहासिक कदम: साय

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को मिली 774 नई सड़कों (New Roads) की स्वीकृति हमारे ग्रामीण विकास अभियान को नई गति देगी। यह निर्णय दूरस्थ और संपर्क विहीन बसावटों को बारहमासी सड़क सुविधा प्रदान करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ग्राम तक सुरक्षित, सुदृढ़ और सर्व मौसम सड़क संपर्क सुनिश्चित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए।- विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

