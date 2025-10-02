दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, छत्तीसगढ़ को कर हस्तांतरण से मिला 3,462 करोड़ रुपए करोड़ का लाभ

CG News: मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आवंटन वास्तव में मोदी सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक उल्लेखनीय उपहार है। इस राशि से राज्य के वित्तीय संसाधन और मजबूत होंगे, जिससे विकास परियोजनाओं को गति और कल्याणकारी पहलों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य की दोहरी इंजन सरकार छत्तीसगढ़ में निरंतर प्रगति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।