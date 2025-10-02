दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, छत्तीसगढ़ को कर हस्तांतरण से मिला 3,462 करोड़ रुपए करोड़ का लाभ

दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा (Photo source- Patrika)
CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि कर हस्तांतरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को ₹3,462 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जो राज्य के विकास और जनता की समृद्धि के लिए एक बड़ा कदम है।
CG News: मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आवंटन वास्तव में मोदी सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक उल्लेखनीय उपहार है। इस राशि से राज्य के वित्तीय संसाधन और मजबूत होंगे, जिससे विकास परियोजनाओं को गति और कल्याणकारी पहलों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य की दोहरी इंजन सरकार छत्तीसगढ़ में निरंतर प्रगति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग