CG News: मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, रजत जयंती उत्सव का दिया निमंत्रण

छत्तीसगढ़ में साल 2025 को रजत जंयती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने पर तैयारियां तेज हो गई हैं। रजत जयंती का उत्सव प्रदेश में दो चरणों में मनाया जाएगा। पहला चरण 15 अगस्त से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद दूसरा चरण 1 नवंबर से शुरू होगा और 6 फरवरी 2026 तक चलेगा। जानकारी के अनुसार, रजत जयंती का पहला चरण 78 दिनों का होगा वहीं, दूसरा चरण 98 दिन का होगा। इस दौरान गरीब, युवा, अन्नादाता और नारी शक्ति की थीम पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।