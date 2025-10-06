CG News: मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, रजत जयंती उत्सव का दिया निमंत्रण

मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात ( Photo - Patrika )
CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपति मुर्मू को अवगत कराया कि वर्ष 2025 छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ( CG News ) मुख्यमंत्री साय ने रजत जयंती वर्ष के विशेष अवसर पर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों, जनकल्याण और सांस्कृतिक गौरव से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपति मुर्मू को छत्तीसगढ़ आगमन हेतु सादर आमंत्रित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने राज्य के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा प्रदेश की निरंतर प्रगति और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन साहू और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ में साल 2025 को रजत जंयती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने पर तैयारियां तेज हो गई हैं। रजत जयंती का उत्सव प्रदेश में दो चरणों में मनाया जाएगा। पहला चरण 15 अगस्त से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद दूसरा चरण 1 नवंबर से शुरू होगा और 6 फरवरी 2026 तक चलेगा। जानकारी के अनुसार, रजत जयंती का पहला चरण 78 दिनों का होगा वहीं, दूसरा चरण 98 दिन का होगा। इस दौरान गरीब, युवा, अन्नादाता और नारी शक्ति की थीम पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग